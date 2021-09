Dark Tranquillity: kündigen europäische Doppel-Headline-Tour mit Ensiferum für Frühjahr 2022 an

Livemusik kehrt im Frühjahr 2022 mit einem Paukenschlag in die Spielstätten in ganz Europa zurück!

Nach einer langen Zeit ohne „richtige“ Konzerte tun sich die schwedische Band Dark Tranquillity und die finnische Band Ensiferum für eine lang erwartete Tournee zusammen, um den Fans in ganz Europa neue Musik live zu präsentieren!

Die Tour beginnt am 1. April in Schwedens Hauptstadt Stockholm und führt durch 23 Länder in ganz Europa und endet nach 53 Shows am 27. Mai in Göteborg.

Die Special Guests für die einzelnen Shows werden in Kürze bekannt gegeben, also haltet in den nächsten Monaten Ausschau danach.

Dark Tranquillity-Frontmann Mikael Stanne über die Tournee:

„Lasst uns diesen Winter gemeinsam den Bann des Schweigens und der Angst brechen! Wir könnten nicht aufgeregter sein, wieder auf die europäischen Straßen zu gehen und endlich wieder vor Leuten zu spielen, abzuhängen und all den Frust abzulassen, der sich schon viel zu lange in uns angestaut hat. Es wird unglaublich sein, auch mit unseren finnischen Brüdern Ensiferum zusammenzuarbeiten. Da wir schon früher zusammen getourt sind und sich unsere Wege oft gekreuzt haben, freuen wir uns darauf, diesen Frühling die Nächte in ganz Europa durchzuschreien. Wir können es kaum erwarten, euch alle zu sehen – Cheers!“

Sami Hinkka, Ensiferum, sagt dazu:

„Nach einer so langen Zeit der Dunkelheit und Ungewissheit in der Musikszene sind wir sehr glücklich, endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir werden uns mit den legendären Dark Tranquillity für eine große Co-Headlining-Tour durch Europa zusammentun. Es ist kein Geheimnis, dass Dark Tranquillity damals eine der Bands war, die Markus Toivonen dazu inspiriert haben, Ensiferum zu gründen, und jetzt gehen wir mit unseren Helden auf Tour. Wie geil ist das denn?! Wir sind uns sicher, dass sich jeder nach energiegeladenen und arschtretenden Live-Musik-Erlebnissen sehnt (wir auf jeden Fall!) und mit diesem Line-Up sollte man sich diese Tour nicht entgehen lassen. Sichert euch ein Ticket im Vorverkauf und unterstützt die Rückkehr der Livemusik. Wir können es kaum erwarten, euch in der ersten Reihe zu sehen!“

Tourtermine:

01-04-22 – Stockholm – Slaktkyrka

02-04-22 – Oslo – John Dee

03-04-22 – Copenhagen – Pumpehuset

05-04-22 – London – Heaven

06-04-22 – Dublin – Academy

07-04-22 – Manchester – Club Academy

08-04-22 – Birmingham – Asylum

09-04-22 – Durbuy – Durbuy Rock Festival

10-04-22 – Nijmegen – Doornroosje

11-04-22 – Haarlem – Patronaat

12-04-22 – Siegburg – Kubana

13-04-22 – Hamburg – Markthalle

14-04-22 – Leipzig – Hellraiser

15-04-22 – Berlin – Orwo Haus

16-04-22 – Prague – Meet Factory

17-04-22 – Budapest – Barba Negra

18-04-22 – Munich – Backstage Werk

19-04-22 – Salzburg – Rockhouse

20-04-22 – Wien – Simm City

22-04-22 – Lichtenfels – Ragnarög Festival

20-04-22 – Schapen – Mosh’N‘ May-Festival

24-04-22 – Paris – L’Elysee Monmatre

25-04-22 – Audincourt – Le Moloco

26-04-22 – Stuttgart – LKA / Longhorn

27-04-22 – Grenoble – La Belle Electrique

28-04-22 – Istres – L’Usine

29-04-22 – Barcelona – Salamandra

30-04-22 – Sevilla – Custom

01-05-22 – Madrid – Kapital

02-05-22 – Bilbao – Santana 27

03-05-22 – Bordeaux – Barbey Theater

04-05-22 – Nantes – Warehouse

05-05-22 – Metz – LA B.A.M.

06-05-22 – Orbe – Le Puisoir

07-05-22 – Luzern – Schüür

08-05-22 – Milan – Magazzini Generali

09-05-22 – Padova – Hall

10-05-22 – Rome – Orion

12-05-22 – Athens – Fuzz Live Music Club

13-05-22 – Thessaloniki – Principal Club Theater

14-05-22 – Sofia – Club Joy Station

15-05-22 – Bucharest – Arelene Romane

16-05-22 – Cluj-Napoca – Form Space

17-05-22 – Warsaw – Proxima

18-05-22 – Gdansk – B90

19-05-22 – Vilnius – Vakaris Club

20-05-22 – Riga – Melna Piektdiena

21-05-22 – Tallinn – Tapper

22-05-22 – Helsinki – Vanha Ylioppilastalo*

23-05-22 – Jyväskylä – Lutakko*

24-05-22 – Oulu – Club Teatria*

26-05-22 – Göteborg – Pustervik

27-05-22 – Göteborg – Pustervik

*Finnland-Shows ohne Ensiferum