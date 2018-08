Die Thrash Veteranen DARKNESS werden am 12. Oktober ihr neues Album „First Class Violence“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Album, dessen Artwork und Tracklist unten verfügbar sind, wurde von Cornelius Rambadt im Rambado Recordings Studio aufgenommen und gemischt und von Dennis Köhne gemastert. Timon Kokott hat sich um das Albumartwork gekümmert.

Jürgen „Ventor“ Reil (Kreator) und Tom Angelripper (Sodom) haben bei einem Song auf dem kommenden Album Gastvocals beigesteuert.

„First Class Violence“ ist ein weiteres fehlendes Puzzleteil, um die Welt durch die wütenden und verzweifelten Augen von DARKNESS zu sehen!

DARKNESS – First Class Violence

1. Prelude In E (Intro)

2. Low Velocity Blood Spatter

3. Neoprimitive

4. Hate Is My Engine

5. See You On The Bodyfarm

6. Zeutan

7. The Autocrazy (Autocracy) Club

8. Born Dead

9. First Class Violence

10. I Betray

Kommentare

Kommentare