Superfjord: Veröffentlichen am 21.September 2018 „All Will Be Golden“ via Svart

Svart Records haben das signing der finnischen Prog-Psych Herren Superfjord bekannt gegeben. Ihr Album „All Will Be Golden“ wird am 21. September weltweit veröffentlicht. Das wird Superfjords erstes Album nach der limitierten Single die sie auf dem Kult UK Label Fruits De Mer veröffentlichten.

Wir werden alle erlöst, auf die eine oder andere Weise. Sollen wir durch die goldenen Tore ins Licht schreiten, zu denen unzählige mysteriöse Wege führen? Ist die Reise wichtiger als das Ziel? Träumen wir? Unabhängig von der gestellten Frage, eventually „All Will Be Golden“.

Superfjords zweites Album dreht sich um alles: die Reise, das Ziel und die Transportmittel. „All Will Be Golden“ ist ein ambitionierter musikalischer Trip geformt aus langen Bögen, faszinierenden Mandalas, harmonierendem Gesang und einer Vielzahl an hörbaren Farben. Habt ihr das ayahuasca-inspirierte Kollabo-Album von Pink Floyd, The Grateful Dead und Spiritualized gehört? Wir auch nicht aber „All Will Be Golden“ könnte in solch einem Paralleluniversum existieren.

Egal ob ihr nach einem Heilmittel, einer Möglichkeit auszubrechen, einem Katalysator für eine spirituelle Expedition, etwas zum grooven oder einfach nur ein wenig Chakra öffnenden psychedelic Rock ‚n‘ Roll mit einem kosmischen 21st century Twist sucht. Hier werdet ihr vermutlich fündig!

Die erste Single „Rainbow“ ist eine Nachricht vom Ende des Regenbogens: Ergebe dich der Macht, Mensch. Superfjords psychedelischer Tempel enthält die komplette kosmische Palette. Kannst du dir The Who, Frank Zappa und sagen wir William Orbit in einem Zusammenschluss vorstellen?

