Die Altenessener Thrash Legenden Darkness werden am 12. Oktober ihr neues Album First Class Violence bei Massacre Records veröffentlichen.

Jetzt gibt es endlich die erste Single auf die Augen wie auch Ohren – denn die Band präsentiert nun das offizielle Video zum Titeltrack des Albums First Class Violence, das man sich hier ansehen kann.

Gestern feierte es exklusiv auf legacy.de Premiere.

Sänger Lee über das Video und den Song:

„Das Video zum Titelsong der neuen Darkness Scheibe First Class Violence wurde von Maurice Swinkels (Legion Of The Damned) produziert. Freut euch auf gnadenlosen Teutonic Thrash voller Wut und Verzweiflung, der sich unwiderruflich in eure Schädeldecke fräst!“

First Class Violence ist ein weiteres fehlendes Puzzleteil, um die Welt durch die wütenden und verzweifelten Augen von Darkness zu sehen! Jürgen „Ventor“ Reil (Kreator) und Tom Angelripper (Sodom) haben bei einem Song auf dem kommenden Album Gastvocals beigesteuert.

Hier kann man das Album bereits vorbestellen, das auch als Vinyl LP erhältlich sein wird.

Darkness – First Class Violence

1. Prelude In E (Intro)

2. Low Velocity Blood Spatter

3. Neoprimitive

4. Hate Is My Engine

5. See You On The Bodyfarm

6. Zeutan

7. The Autocrazy (Autocracy) Club

8. Born Dead

9. First Class Violence

10. I Betray

Darkness Live

29.09.2018 DE Hinte/Emden – Live Music Center (Coast Rock Festival)

12.10.2018 DE Essen – Cafe Nord (Record Release Show)

04.04.2019 DE Oberursel – Taunus Metal Festival

20.06.2019 DE Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

http://www.darkness-thrash.de

https://www.facebook.com/darknessdeathsquad

Kommentare

