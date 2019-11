Das polnische Black-Metal-Geschwader Blaze Of Perdition kündigt neue 7″ zu seiner Tour mit Bölzer und Dødheimsgard an

Die polnischen Black Metaller Blaze Of Perdition werden am 22. November die Single Transmutation Of Sins veröffentlichen. Diese 7″ enthält neben dem Titeltrack auf der A-Seite das exklusive Fields-Of-The-Nephilim-Cover Moonchild auf der B-Seite!

Seht euch das Teaser Video dazu hier an:

Die 7″ ist streng auf 500 Exemplare limitiert (300 schwarz /100 transparent /100 blau), also schnell zuschlagen auf eu.kingsroadmerch.com

Die Band sagt dazu: „Unsere ‚Void Dancers MMXIX Tour‘ beginnt in weniger als einem Monat. Das ist die Gelegenheit, um unseren neuen Gitarristen und Live-Sänger Destroyer (UNTERVOID, ex-Kriegsmaschine, ex-HATEOFFICIAL) vorzustellen. Auf der Tour promoten wir zudem unsere neue Single (mit neuem Song und einer Coverversion), die bald erscheinen wird. Dabei werden wir auch Kompositionen unseres kommenden Albums „The Harrowing of Hearts“ vorstellen, das Metal Blade Records im ersten Quartal 2020 veröffentlichen.“

Verpasst Blaze Of Perdition also nicht auf ihrer im November und Dezember stattfindenden Void Dancers MMXIX Tour durch Europa! Co-Headliner sind die Schweizer Bölzer und die berüchtigten Norweger DHG, wohingegen Matterhorn als Opener fungieren!

Void Dancers MMXIX Tour

Bölzer

+ Dødheimsgard

+ Blaze Of Perdition

+ Matterhorn

27/11/19 HU – Budapest – Dürer Kert

28/11/19 SI – Bohinijska Bistrica – Winter Days Of Metal

29/11/19 SK – Bratislava – Majestic

30/11/19 PL – Krakow – FOAD Fest

01/12/19 DE – Leipzig – Hellraiser

02/12/19 DE – Hamburg – Markthalle

03/12/19 NL – Leiden – Gebr de Nobel

04/12/19 DE – Kassel – Hole In The Svn

05/12/19 DE – Mannheim – MS Connexion Complex

06/12/19 CH – Basel – Sommercasino

07/12/19 AT – Wels – Celebrare Noctem

08/12/19 DE – Oberhausen – Helvete

09/12/19 FR – Paris – Petit Bain

10/12/19 UK – London – The Underworld

11/12/19 BE – Antwerp – Zappa

12/12/19 NL – Eindhoven – Effenaar

13/12/19 DE – Berlin – De Mortem Et Diabolum

14/12/19 PL – Poznan – U Bazyla

15/12/19 PL – Warsaw – Merry Christless

Blaze Of Perdition

08/11/19 FI – Helsinki – Steel Chaos

Blaze Of Perdition wurden 2007 von Gitarrist XCIII gegründet und veröffentlichten zuerst die Split-CD In The Void And Serpent, The Spirit Is One mit den Russen Pseudogod. Nach zahlreichen Besetzungswechseln sind XCIII und Sonneillon die einzigen musikalischen und konzeptionellen Strippenzieher der Band geblieben. Der 2. November 2013 war für sie insofern ein tragischer Tag, als ihr Bassist auf Tournee bei einem Verkehrsunfall starb und Sänger Sonneillon so schwer verletzt wurde, dass er nicht mehr live auftreten konnte, allerdings auch weiterhin wichtig für den Schaffensprozess der Gruppe blieb. Er ist nach wie vor für Gesangsaufnahmen im Studio, das Schreiben der Texte und die grafische Gestaltung der Releases verantwortlich sowie das Sprachrohr der Band gegenüber den Medien.

Blaze Of Perdition Studiobesetzung:

S. – v/Lyrics

XCIII – g/Lyrics,Songwriting

M.R. – g

DQ – d

Blaze Of Perdition Livebesetzung:

Destroyer – g/v

Wyrd – b/v

XCIII – g/v

M.R. – g

DQ – d

https://www.facebook.com/blazeofperdition

https://blazeofperdition.bandcamp.com

https://soundcloud.com/blazeofperdition