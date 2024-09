Dave Gahan: das bewegende Leben des Sängers von Depeche Mode

Kaum ein kulturelles Phänomen ist nun schon seit drei Jahrzehnten ähnlich umstritten wie die ostdeutschen Brachialrocker Rammstein. Ihre bildgewaltigen Bühnen-Exzesse, die skandalträchtigen Tabubrüche und die alle Grenzen niederreißenden, hochgradig sexualisierten Gewaltfantasien spielen virtuos mit den Empörungsreflexen der Öffentlichkeit. Auch im dreißigsten Jahr des Bestehens polarisieren Rammstein noch immer wie niemand sonst. Die Band selbst spricht von sich als einem „Gesamtkunstwerk“. Dem geht das Buch nach und lässt dabei auch die Künstler ausgiebig zu Wort kommen. Im Zentrum stehen also vor allem die Musik, der energiegeladene Sound, die Songs und deren Inszenierung in ausgefallenen Videos und bombastischen Bühnenshows voller pyrotechnischer Spezialeffekte. Aber auch andere Aspekte werden beleuchtet: Was steht hinter den Erregungswellen, die die Band regelmäßig auslöst? Was treibt sie an, mit ständig neuen Provokationen gegen den moralinsauren Zeitgeist zu Felde zu ziehen, den eifernden Verfechtern und woken Sachwaltern der political correctness ihre brachialen Riffs an den Kopf zu werfen? Inwieweit sind die Reaktionen auf die Provokationen selbst schon Teil ihrer Inszenierung als Gesamtkunstwerk? Was eigentlich macht diese Band so einzigartig? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird sie hier finden.

Trevor Baker (links) arbeitet seit vielen Jahren in London als Musikjournalist, unter anderem für den Observer und den Guardian. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, darunter des Standardwerks Rock London: Guide To London’s Music Venues, sowie von Büchern über Musiker wie Richard Ashcroft (The Verve) und Thom Yorke (Radiohead). André Boße (Mitte) ist freier Journalist aus Köln. Er schreibt über Musik inDie Zeit sowie in den Magazinen Musikexpress, Mint und Visions. Als Buchautor veröffentlichte er zuletzt mit Voyage, Voyage ein Buch über französische Popmusik. Dennis Plauk (rechts) ist langjähriger Chefredakteur des Rockmagazins Visions sowie von Mint, dem Magazin für Vinyl-Kultur, das er 2016 mit konzipierte. Er hat außerdem Beiträge für Galore, den Musikexpress und die Süddeutsche Zeitung verfasst.

