De Mortem Et Diabolum 2018: Erste Bands bestätigt

De Mortem Et Diabolum 2018: Erste Bands bestätigt

Einige Wochen war nicht klar, ob das De Mortem Et Diabolum Festival fortgeführt wird. Glücklicherweise haben sich die Veranstalter entschlossen, mit dem besonderen Hauptstadt-Event weiterzumachen. In einem offiziellen Statement lest ihr alle Details dazu – das Statement findet ihr hier.

Des Weiteren wurden bereits die ersten drei Bands für die kommende Ausgabe bekannt gegeben. Neben den norwegischen Black Metallern Endezzma wurden Ophis und Streams of Blood bestätigt. Weitere Bands sollen bereits zeitnah folgen.

Auch der Vorverkauf hat schon begonnen. Aktuell haben Besucher die Möglichkeit, eines der auf 50 Stück limitierten Early-Bird-Tickets für 60 € statt 68 € zu erstehen. Diese gibt es hier.

Stattfinden wird es am 14. und 15. Dezember 2018 im Berliner Columbia Theater.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

DE MORTEM ET DIABOLUM auf Facebook

DE MORTEM ET DIABOLUM Eventseite auf Facebook

Kommentare

Kommentare