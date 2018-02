Harm’s Way: Launchen Video zur neuesten Single, ‚Become A Machine‘, via RevolverMag.com!

Diesen Freitag, den 9. Februar, werden HARM’S WAY ihren vierten Longplayer ‚Posthuman‚ via Metal Blade Records veröffentlichen. Die Band hat jetzt ein brandneues Video zur dritten Single ‚Become A Machine‘, von Regisseur Max Moore (maxmoorefilms.com; Code Orange, Converge, etc.) professional abgedreht, via via RevolverMag.com veröffentlicht: revolvermag.com

Die beiden ersten Singles aus ‚Posthuman‚, nämlich ‚Human Carrying Capacity‘ und ‚Call My Name‘, können nach wie vor hier gestreamed werden: metalblade.com/harmsway – Dort könnt ihr das Album in den folgenden Formaten vorbestellen:

–CD

–Highlighter red/orange Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare – USA exklusiv)

–White Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 1.000 Exemplare – USA exklusiv)

–Translucent clear w/ white, blue and purple marble Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 400 Exemplare – USA exklusiv)

–Marble green Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 300 Exemplare – Closed-Casket-exklusiv)

–Translucent purple/black split Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 300 Exemplare – Deathwish-exklusiv)

–White / black marble Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 500 Exemplare – EU-exklusiv)

–Transparent violet Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare – EU-exklusiv)

–Clear „birthday cake“ splattered Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare – EU-exklusiv)

–Milky-clear/blue-green-red splattered Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 100 Exemplare – USA exklusiv)

* exklusive Bundles mit Shirt plus digitale Optionen ebenfalls erhältlich!

Dank Produzent Putney, der die Aufnahmen im Studio Graphic Nature Audio in Belleville, New Jersey, beaufsichtigte, kam ‚Posthuman‚ reibungslos und zügig zustande. Drei Wochen Zeit zu haben – so viel wie noch nie zuvor für ein Album – war hierfür definitiv hilfreich. „Wir haben die ersten drei Tage vorproduziert und die Songs so weit wie möglich ausgefeilt„, rekapituliert Mills. „Dank des breiten Zeitfensters zum Fertigstellen der Scheibe konnten wir experimentieren und brauchten nichts zu überstürzen, was man dem Endprodukt anhört, wie ich finde.“ Der Titel ‚Posthuman‚ fasst die in den Texten behandelten Themen schlüssig zusammen – das Gefühl, nicht mehr zur Welt zu gehören, sei es politisch, gesellschaftlich, ethisch oder emotional. „Es fußt stark auf Vorstellungen von Transzendenz, Fortschritt und Widerstandsfähigkeit„, so Mills, „und es markiert einen Rückgriff auf ein traditionelles Verständnis des Ichs und der Selbstverbesserung. ‚Posthuman‘ handelt davon, wie wir uns über die Grenzen des Menschlichen hinwegsetzen, und zwar im körperlichen, geistigen und kategorischen Sinn.“

‚Posthuman‚

1. Human Carrying Capacity

2. Last Man

3. Sink

4. Temptation

5. Become a Machine

6. Call My Name

7. Unreality

8. Dissect Me

9. The Gift

10. Dead Space

Die Band bewirbt das Album auf einer sehr langen Tour, die sie weit über 2018 hinaus auf Trab halten wird – mehr Neuigkeiten bald!

HARM’S WAY sind:

Chris Mills – Drums

Bo Lueders – Gitarre

James Pligge – Vocals

Casey Soyk – Bass

Nick Gauthier – Gitarre



