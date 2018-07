Misþyrming blicken bislang nur auf ein Album zurück. Söngvar elds og óreiðu (2015) war allerdings derart beeindruckend, dass sich der Nachhall bis heute durch die Szene zieht.

Finster, orthodox und hypnotisch-intensiv vereint die Band alles, was die isländische Black-Metal-Szene so spannend macht. Ein Qualitätsmerkmal, das Misþyrming auch live sehenswert macht – schaut euch dazu einfach was von ihrem 2016er Roadburn-Auftritt an und verpasst sie auf keinen Fall im Dezember beim DMED!

Das Billing für das vierte De Mortem Et Diabolum sieht aktuell wie folgt aus:

Darkened Nocturn Slaughtercult

Svartidauđi

Misþyrming

Endezzma

Darvaza

Ophis

Streams Of Blood

In Twilight’s Embrace

Blaze Of Perdition

Zhrine

Naðra

Das De Mortem Et Diabolum findet am 14. und 15. Dezember 2018 im Columbia Theater, Berlin statt.

Tickets bekommt ihr hier:

E-Ticket: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00.html

Hard-Ticket: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00-4043.html

Combi Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/dmed-tickets-2018-uen-im-metropol-hostel.html

