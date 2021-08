Dead Man’s Fingers Spiced Rum

Fazit

Natürlich sind mir in den letzten Monaten hochwertige Rum Produktionen in die Hände gefallen, die dem Käufer aber auch einen ganz anderen Preis abverlangt haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis im Einklang mit dem Geschmackserlebnis ist gut und alle, die was anderes sagen, finden immer und überall ein Haar in der berühmten Suppe. Der Dead Man’s Fingers ist spiced genug, die einzelnen Gewürze dürften ein wenig mehr Platz zum Entfalten bekommen und er ist grundsätzlich sehr glatt und möchte nicht unbedingt anecken. Als Rum für einen Cuba Libre oder auch in anderen Drinks kann man ihn ohne Probleme servieren. Die Grundsüße sollte man dabei nicht unterschätzen. Nicht, dass mich der Preis am Anfang beeinflusst hätte, aber ganz offen gesprochen, habe ich mit weniger gerechnet. Der Schritt weg vom überzogenen, industriell gepushten Discount Spiced Rum gelingt und bringt sicher nicht nur auf mein Gesicht ein zufriedenes Lächeln.