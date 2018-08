Death From Above: Am 22.8. in München

Death From Above: Am 22.8. in München

Outrage! Is Now erschien am 07. September 2017 und ist das zweite Studioalbum seit der Wiedervereinigung des kanadischen Indie-Rock-Duos. Im August kommt die Band für ein Konzert nach München.

2011 gab das Duo ihre Wiedervereinigung über ihre Website bekannt und veröffentliche die Alben The Physical World (2014) und Outrage! Is Now (2017). Letzeres wurde von Eric Valentine (u.a. Queens of the Stone Age) produziert.

Am 22. August kommen Death From Above zusammen mit The Picturebooks für eine Show ins Münchener Strom.

Aug 16 – Kiewit-Hasselt, BE @ Pukkelpop Festival

Aug 17 – Biddinghuizen, NL @ Lowlands Festival

Aug 18 – Sankt Pölten, AT @ Frequency Festival

Aug 20 – Brno, CZ @ Fleda Club

Aug 21 – Prague, CZ @ Lucerna Music Bar

Aug 22 – Munich, DE @ Strom

Aug 24 – Reading, UK @ Reading Festival

Aug 25 – Leeds, UK @ Leeds Festival

Kommentare

Kommentare