Dee Snider: meldet sich mit neuem Live-Album „S.M.F. – Live In The USA“

Mit „S.M.F. – Live In The USA“ liefert Dee Snider eine wahre Heavy Metal Perle, die seit letzten Freitag erstmals als reguläre Veröffentlichung in Deutschland erhältlich ist.

Aufgenommen während der S.M.F. US-Tour im Jahr 1995 beinhaltet dieses Live-Album die musikalischen Meilensteine seiner legendären Band Twisted Sister – 16 Songs voller Power und Energie!

