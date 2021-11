Deep Purple: Das „Oh Well“-Video zum kommenden Album „Turning To Crime“ online

Nach der umjubelten Veröffentlichung von 7 And 7 Is, dem ersten Vorboten ihres kommenden Albums Turning to Crime, kündigen Deep Purple jetzt ihre neue Single Oh Well an.

Oh Well wurde im Original von Fleetwood Mac geschrieben und aufgenommen. Für den Song haben Deep Purple darüber hinaus ein Video gedreht, das die Band in einer besonderen Mission zeigt.

Label und Management weisen darauf hin, dass weder Mitglieder der Band, noch der Crew, noch Medienpartner beim Dreh in Deutschland Anfang Oktober Verletzungen erlitten haben.



“Jeder weiß, dass Oh Well ein großartiger Song ist,” sagt Roger Glover. “Steve hat das Demo hierfür aufgenommen. Man weiß nie so genau, wohin es sich mit Steve entwickelt, denn er ist sehr erfinderisch. Bis zu einem gewissen Punkt, als die Strophen im Song waren, war der Song dem Original sehr ähnlich. Und dann ging das Ding plötzlich ab wie eine Rakete… in andere Sphären.”



“Oh Well” kann hier angehört werden: https://deeppurple.lnk.to/OhWell



“Turning to Crime” ist das erste Studioalbum von Deep Purple, das ausschließlich Songs beinhaltet, die zuvor von anderen Künstlern geschrieben und aufgenommen worden sind. Es wurde von Bob Ezrin produziert und wird am 26. November 2021 bei earMUSIC erscheinen.