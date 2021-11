Blind Guardian: kündigen neue Single „Deliver Us From Evil“ an

November 2021: Die dunkle Jahreshälfte ist angebrochen, das fehlende Tageslicht und die welkenden, fallenden Blätter sind eine tägliche Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens und die bedrohlichen Schatten, welche in der Finsternis lauern. Doch: Ein gleißendes Licht der Hoffnung schneidet die Dunkelheit wie ein Schwert – Blind Guardian sind gekommen, um uns vom Bösen zu erlösen: Deliver Us From Evil ist der Titel der brandneuen Single der Band, welche am 3. Dezember erscheint. Der Song ist ein Vorbote des neuen Albums von Blind Guardian, geplant für September 2022.

Hansi Kürsch über die neue Single: Die Single wird digital und als 7“ Vinyl (inklusiveals B-Seite und signierter Postkarte) und CD Digipak (inklusive des Songs) erhältlich sein.Bestellt die Single hier vor:über die neue Single:

„Was kann ich sagen? Wir freuen uns sehr darüber, Euch mit Deliver Us From Evil endlich einen brandneuen Song des im September 2022 erscheinenden Album vorstellen zu können. Außerdem hält die Single mit unserem 2020er Weihnachtssmashhit Merry Xmas Everybody und der Wackenversion von Violent Shadows zwei weitere megageile Songs für Euch bereit, die Euch das Warten auf das Album hoffentlich ein wenig versüssen können. Ob Vinyl oder CD, eins kann ich mit Gewissheit sagen, diese Single macht sich supergut unterm Weihnachtsbaum. Die streng limitierte Vinyl Version kann übrigens auf allen funktionierenden Schallplattenspielern abgespielt werden und klingt immer super – sowohl in mono als auch in stereo! Seid also mutig und schnell und greift vor allem beherzt zu. Vinyl ist ein rares Gut.

Dass die verbleibende Zeit bis zur Veröffentlichung des Albums viel zu lang ist, ist uns allen schmerzlich bewusst. Gegen die momentanen weltweiten, wirtschaftlichen Verwerfungen sind allerdings weder wir noch unsere Plattenfirma gewappnet. Soll heißen, dieses eine Mal sind tatsächlich mal alle Beteiligten unschuldig. Mit Deliver Us From Evil“ erhaltet Ihr einen weiteren Vorgeschmack auf ein sehr intensives und lebendiges Album, der Eure Vorfreude auf unseren nächsten Albumstreich hoffentlich noch intensivieren wird. Bei mir wäre es so, aber ich kenne ja glücklicherweise das ganze Album.

Apropos Vorfreude, auch wenn Violent Shadows und Deliver Us From Evil zweifelsohne grandiose Songs sind, wollen wir Euch ganz sicher nicht die nächsten 10 Monate auf „nur“ zwei Songs sitzen lassen. Im Laufe der nächsten Monate werden wir Euch immer wieder mal den ein oder anderen Titel vorstellen. Eines kann ich Euch versprechen, Ihr werdet immer begeistert sein. Ein Hoch auf das digitale Zeitalter und die damit verbundenen, schier endlosen Möglichkeiten. Ach so, Albumtitel. Den gibt es, wird aber noch nicht verraten. Das wäre jetzt doch ein bißchen zu viel des Guten.“