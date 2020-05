Deep Purple: gastieren im Sommer 2021 für sechs Open-Air-Shows in Deutschland

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet mit einem Jahr Verspätung jene Gastspielreise statt, die nicht mehr zu erwarten war: Deep Purple hatten auf ihrer weltweiten Long Goodbye Tour Deutschland nämlich bereits besucht; jetzt aber kommen sie im Juni/Juli 2021 nochmals für einige Open-Airs zu uns! Die Vorzeichen für die Shows, zu denen bereits gekaufte Karten natürlich gültig bleiben, könnten kaum besser stehen. Sämtliche Kritiken ihrer jüngsten Auftritte bestätigen: Die geschichtsträchtige Rockband, welche am 7. August mit Woosh! den Nachfolger ihres Platz-Eins-Chartsalbums inFinite (2017) veröffentlicht, ist in Höchstform! Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Steve Morse (Gitarre) und Don Airey (Keyboards) strotzen vor Spielfreude und bestechen mit einem Top-Programm (inklusive ihrer Live-Klassiker Highway Star, Pictures Of Home; Lazy, Black Night und natürlich Smoke On The Water plus einiger seltener dargebotener Songs) – alles serviert in einem phänomenalen Sound. Beispielhaft für die positiven Besprechungen sind folgende Zitate auf northeastrockreview.com anlässlich des Auftrittes vom 9. Oktober 2019: „Diese fünf Musiker live zu erleben, ist ein erinnerungswürdiges, einzigartiges Erlebnis. Sie sind wahre Spitzenkönner. Kurzum: Ein großartiger Konzertabend, der einen echten Gegenwert zum Eintrittspreis bietet“. Im Vorverkauf gibt es neben normalen Karten übrigens auch auf 700 bis 1.000 Stück limitierte Golden-Circle-Tickets direkt vor der Bühne! Die anstehende Tournee der Live-Legende dürfte wohl die letzte Möglichkeit sein, Deep Purple open air in Deutschland zu erleben. Insofern ist der Besuch dort definitiv ein Must-see-Termin, zumal auch das renommierte Portal setlist.fm empfiehlt: „Die aktuelle Deep Purple Show darf man sich schlichtweg nicht entgehen lassen!“ Abdruck honorarfrei!

Deep Purple: The Whoosh! Tour

23.06.21 Hamburg, Stadtpark (Beginn: 19 Uhr)

01.07.21 Bonn, Kunst!Rasen (Beginn: 18 Uhr)

03.07.21 Halle/Saale, Peißnitzinsel (Beginn: 19 Uhr 30)

08.07.21 Rosenheim, Sommerfestival (Beginn: 18 Uhr)

17.07.21 Spalt-Enderndorf, Lieder am See (Beginn: 13 Uhr)

20.07.21 Mainz, Volkspark (Beginn: 19 Uhr)

Einlass: eine Stunde vor Beginn

Karten erhältlich online bei www.eventim.de, www.myticket.de, www.adticket.de, www.ticketmaster.de sowie an den stationären Vorverkaufsstellen.

Tourneeveranstalter: KBK – Konzert- und Künstleragentur GmbH, Tel. 030. 2639143-0

Links:

www.deep-purple.com

https://de-de.facebook.com/officialdeeppurple

www.thehighwaystar.com

www.kb-k.com

www.facebook.com/kbkgmbh

Öffentlichkeitsarbeit: www.hammerl-kommunikation.de, Tel.: 0821.58 97 93 88