Deep Purple: veröffentlichen die 3. Single „Nothing At All“ von ihrem kommenden Album „Whoosh!“

“And the old lady smiled

It’s nothing at all

Then she blew all the leaves off my tree”

– Nothing At All

Während die Veröffentlichung ihres 21. Studio Albums Whoosh! näher rückt, begeben sich Deep Purple heute, am 10. Juli 2020 mit der Veröffentlichung ihrer neue Single Nothing At All auf den nächsten Abschnitt ihrer Reise.

Der Text zu Nothing At All klingt wie eine Observation und rückt jenes Leid in den Vordergrund, welches wir Menschen in der kurzen Zeit unserer Existenz Mutter Erde bereits angetan haben.

Nachdem mit Throw My Bones die Grenzen von Raum und Zeit überwunden wurden, gefolgt von dem besorgten Blick in die Zukunft mit der zweiten Single Man Alive, beschäftigt sich Nothing At All mit einer großen philosophischen Frage: Ist es wirklich „nothing at all„?

Nothing At All ist ab sofort als Stream und Download erhältlich: https://deeppurple.lnk.to/NothingAtAll

In den Videos zu den ersten beiden Singles Throw My Bones und Man Alive haben Deep Purple den Astronauten auf eine ganz besondere Reise geschickt.

Und es wird gemunkelt, dass sich die Geschichte des Astronauten bereits in Kürze fortsetzen wird…

Die Videos zu den bisher veröffentlichten Singles, welche den Astronauten auf seiner bisherigen Reise begleiten:

Whoosh! ist der Nachfolger der weltweiten Chart-Erfolge InFinite (2017) und Now What?! (2013). Für Whoosh! vereinen Deep Purple zum dritten Mal ihre Kräfte mit Produzent Bob Ezrin. Gemeinsam schrieben und nahmen sie in Nashville die neuen Songs auf und kreierten das bislang vielseitigste Werk ihrer Zusammenarbeit.

Deep Purple lassen sich in ihrem Schaffen nicht eingrenzen, strecken sich in alle Richtungen aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

„Putting the Deep back into Purple“ wurde im Studio schnell zum inoffiziellen Motto. Bereits mit den ersten Songs war klar: Deep Purple und Bob Ezrin waren auf dem Weg ein neues Album zu schaffen, das die Grenzen der Zeit überschreitet, während sie sich mit ihrem Unmut über die aktuelle Situation der Welt an alle Generationen richten.

Time For Metal Teaser:

Am Montag, 13.07.2020 veröffentlichen wir ein Review zum neuen Deep Purple Album Whoosh!