Defences: kündigen neues Album „In The Balance“ an und bringen neue Single online

Defences kündigt ihr neues Album In The Balance an, das am 15. Oktober 2021 in Eigenregie erscheinen soll. Die Band enthüllt auch die raue, schöne und konfrontative neue Single False Gods, die ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Fans können das Album hier vorbestellen!

In The Balance ist eine Momentaufnahme der Erfahrungen, die Cherry Duesbury in den letzten Jahren gemacht hat. Sie blickt auf die unausweichlichen Schwierigkeiten einer globalen Pandemie sowie auf verschiedene kulturelle Schlüsselereignisse. „Wir haben das geschrieben, weil wir es mussten„, erklärt Cherry. In The Balance ist das Ergebnis der Suche von Defences nach Hoffnung in den harten Realitäten des Lebens, die sie frontal angehen, um Positivität zu finden.

„Ein Großteil der Texte basiert auf inneren Kämpfen“, erklärt Co-Sänger William Alex Young. Es ist eine Momentaufnahme der Zeit, die die Menschheit sowohl in ihrer Herrlichkeit als auch in ihren Kämpfen zeigt. „Es ist unglaublich ehrlich„, fügt Cherry hinzu. „Es ist das ehrlichste, was ich je in Bezug auf Texte geschrieben habe.“

Diese Ehrlichkeit findet sich auch auf dem neuesten Werk der Band, False Gods, wieder. Inspiriert von der Black-Lives-Matter-Bewegung, nutzt Cherry ihre persönliche Reaktion, um die gesamte Menschheit zu kommentieren. „Ich habe mir Calums Demo zu dieser Zeit immer wieder angehört. Ich hatte überhaupt nicht vor, darüber zu schreiben„, erinnert sie sich. „Es war der Tag nach einer Demonstration auf diesem Hügel, auf dem ich als Teenager meine Freitagabende verbrachte. Er war voller Menschen, und als ich diese Bilder und Videos sah, fing ich an zu weinen. Ich konnte nicht glauben, dass so viele Menschen so nah an meinem Zuhause ihre Unterstützung zeigen. Das brachte mich zum Nachdenken darüber, dass wir alle nur Menschen sind. Also wollte ich einen Song über Menschen schreiben und einige von ihnen für ihr Verhalten zur Rede stellen.“