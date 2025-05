Deflecting Ghosts: veröffentlichen ihren neuen Song „Broken“

Deflecting Ghosts ist eine Rock- und Alternative-Metal-Band aus Hutchinson, Kansas. Was ursprünglich als persönlicher kreativer Rückzugsort von Luke Fitzgerald in der Endphase seiner vorherigen Band begann, hat sich inzwischen zu einem kraftvollen Trio entwickelt. Anfang 2025 stießen Lukes Ehefrau und langjährige musikalische Weggefährtin Rhema sowie Schlagzeuger Austin zum Projekt dazu. Sie vertieften den emotionalen Kern und erweiterten das klangliche Spektrum der Band erheblich. Die Musik von Deflecting Ghosts transportiert den Geist einer Zeit, in der Rock noch roh, ehrlich und mutig war – eine Mischung aus Härte und Melodie, die tief trifft und nachhallt.

Mit jahrzehntelanger musikalischer Erfahrung – von klassischen Gitarrenwurzeln bis hin zu autodidaktisch erlerntem Klavier, Bass, Schlagzeug und Gesang – schöpft Luke aus einem Leben voller persönlicher Kämpfe und Siege. Rhema bringt ihre eigene Stimme in die Rhythmussektion der Band ein und erschafft Basslinien, die eine gemeinsame Geschichte von Widerstandskraft und Erlösung widerspiegeln. Austin, ein präziser und intuitiver Schlagzeuger, liefert das dynamische Rückgrat für den sich stetig entwickelnden Sound der Band.

Die neueste Single von Deflecting Ghosts, Broken, ist ihre erste Veröffentlichung als vollständige Band – ein zutiefst persönlicher Song, der über Jahre hinweg entstand. Sie steht in einer Reihe mit früheren Titeln wie Lost My Mind und Passion Of The Scorned, die das emotionale und authentische Fundament des Bandstils gelegt haben.

Mit ihrem geplanten Live-Debüt beim Sunflower Festival sendet Deflecting Ghosts eine Botschaft an alle, die schon einmal zu kämpfen hatten: Es ist in Ordnung, Schmerz zu empfinden – und noch wichtiger ist es, einen Weg zu finden, ihn auszudrücken. Für sie bedeutet Musik nicht, Ruhm zu jagen. Es geht um Überleben, Wahrheit und Verbindung. In einer Welt, die oft hohl erscheint, bleibt Deflecting Ghosts unbeirrbar dem Ziel verpflichtet, Musik mit Bedeutung zu schaffen.