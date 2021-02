Defocus: unterzeichnen bei Arising Empire

Arising Empire heißt stolz die Metalcore-Newcomer Defocus willkommen!

Das von Simon Müller, JeffreyUhlmann, Jonas Mahler und Marcel „Bambam“ Heberling gegründete Aalen-Quartett verbrachte einige Zeit damit, gemeinsam Musik zu machen, bevor es Anfang 2019 ans Licht kam und sich mit seinen energiegeladenen Live-Shows in der Szene sofort bewährt hat.

Überaus tiefe Gitarren und treibende Rhythmen werden mit dunklen, ambienten Melodien kombiniert, um eine melancholische Atmosphäre für ihren brachialen Sound zu schaffen, die einen Vorgeschmack auf das bietet, was von diesem vielversprechenden Vierer-Gespann kommen wird.

Angesichts der globalen COVID-19-Pandemie konnte Defocus in unzähligen, umfangreichen Online-Sitzungen bis spät in die Nacht an ihrem Material arbeiten, sodass jedes Mitglied seine individuellen Ideen und Emotionen einbringen konnte.

„Ich erinnere mich, dass als wir anfingen, all dieses Material zu schreiben, alle von Anfang an auf derselben Seite waren und wir genau wussten, in welche Richtung wir gehen wollten, aber gleichzeitig alle von verschiedenen Quellen inspiriert wurden. Zu sehen, dass all das am Ende endlich zusammenkommt, macht mich sehr glücklich, denn der Schreibprozess und alles um ihn herum haben wirklich definiert, wer wir als Band sind, und zu einem reinen Meilenstein geführt, mit dem sich jeder in der Band zu 100% identifizieren kann.“ – Jeffrey

Defocus sind:

Simon Müller | Gesang

Jeffrey Uhlmann | Gitarre

Marcel „Bambam“ Heberling | Bass

Jonas Mahler | Schlagzeug

