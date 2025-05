Dehuman Reign: enthüllen Details zum kommenden Album „Dawn Of A Malefic Dominion“

Nach viereinhalb Jahren ohne ein neues Album von Dehuman Reign ist die Wartezeit endlich vorbei. Am 25. Juli 2025 wird die in Berlin ansässige Band ihr drittes und stärkstes Album mit dem Titel Dawn Of A Malefic Dominion veröffentlichen.

Die Band erklärt: „Dawn Of A Malefic Dominion will be released July 25th. – raw, powerful, and straight to the point. Our sound remains deeply rooted in old-school death metal, but it’s clearly taking a step forward.“

Freut euch auf 43 Minuten unbarmherzigen, amerikanischen Death Metal – die Art, die selbst Morbid Angel, Deicide und Co. neidisch machen würde. Dies ist ein klanglicher Blutrausch, eine zerschmetternde Kraft reiner Aggression, die eure Trommelfelle zerfetzen und euer Blut zum Kochen bringen wird.

Dawn Of A Malefic Dominion – Trackliste:

1. The Invasion

2. Cursed To Feed On Flesh

3. Let Chaos Reign

4. Opium

5. Inclusio Fetalis

6. Post-Traumatic Suicide Syndrome

7. Heretic

8. The Ancient Enemy

9. An Envoy From The In-Between

10. Preparing Armageddon

11. Des Geistes Störung

Macht euch bereit. Der Sturm kommt.

Dawn Of A Malefic Dominion wurde von Tobias Engl, Ulf Binder und dem Magic Sixteen in Englsound Abyss und Studio B19 aufgenommen und abgemischt sowie gemastert von Lukas Haidinger im Deep Deep Pressure Studio. Das Cover-Artwork stammt von Mitchell Nolte.

Ein Gastsolo auf Post-Traumatic Suicide Syndrome stammt von Lukas Haidinger (Distaste), ein weiteres Gastsolo auf Preparing Armageddon von Sebastian Ankert (Sinners Bleed). Gastauftritte auf The Invasion: Vanessa Conrad, Alba Pardo, Anton Fortunato, Mune (Deathtopia), Til Pörksen und Apostolos (Rapture).

Dehuman Reign online:

https://www.facebook.com/DehumanReign

https://dehumanreign.bandcamp.com/