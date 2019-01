“Deine Lakaien – Acoustica-Tour 2019 (Vorbericht)!“

Band: Deine Lakaien

Ort: Deutschland

Datum: März bis November 2019 (Liste siehe weiter unten)

Kosten: ab 36,25 € VVK

Genre: Dark Wave, Pop, Avantgarde, Electronic Music

Veranstalter: diverse lokale Veranstalter

Link: https://www.facebook.com/DeineLakaien/

2016 feierten Deine Lakaien ihr 30-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung des Vierfach-Albums XXX. The 30 Years Retrospective und einer entsprechenden Tour. Nun, zwei Jahre danach, folgt das Livealbum zur Jubiläumstour. Mit The 30 Years Retrospective Live wird die Jubiläumskonzerttour noch einmal lebendig. Der Pressetext spricht von einer „umfassenden Dokumentation der bis dato erfolgreichsten Konzerttournee“. Das Dreifach-Livealbum „präsentiert eine hochwertige Selektion der besten Songs der gesamten Tour auf zwei CDs sowie einen 70-minütigen DVD-Mitschnitt des Konzerts in der Hamburger Laeiszhalle“.

Enthalten sind 27 Stücke, die den gesamten Veröffentlichungszeitraum des Musikprojektes umfassen. So sind beispielsweise mit Dark Star, Colour-Ize oder Love Me To The End bekannte Stücke der ersten Alben aus den frühen 90ern ebenso vorhanden, wie mit Return aus der Schaffensphase etwa eine Dekade später. Und so zieht sich das durch das gesamte Livealbum, das entsprechend seinem Titel wirklich einen Querschnitt durch das Werk der Lakaien bietet. Und nicht nur das, auch die Nebenprojekte von Veljanow und Horn wie zum Beispiel Helium Vola mit Begirlich in dem Hertzen Min und dem Szenedisco-Hit Omnis Mundi Creatura finden ebenfalls ihren Platz.

Und um die Veröffentlichung dieses außergewöhnlichen Livealbums gebührend zu begehen, starten Deine Lakaien 2019 eine eigene Akustiktour, die passenderweise Acoustica heißt und an besonderen Konzertorten stattfindet – eben solchen, deren Akustik für ein solches Konzert geeignet ist.

Deine Lakaien live:

27.03.19 Dresden, Lukaskirche

29.03.19 Berlin, Admiralspalast

30.03.19 Leipzig, Peterskirche Ausverkauft!

31.03.19 Leipzig, Peterskirche Zusatzshow

01.04.19 Hamburg, Laeiszhalle

30.04.19 Erfurt, Alte Oper

01.05.19 Frankfurt, Batschkapp

14.11.19 Köln, E-Werk

15.11.19 Ludwigsburg, Scala

