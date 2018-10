Am Line-Up der nächsten Ausgabe des Delta Metal Meeting, das am 13. April 2019 im Mannheimer MS Connexion Complex stattfindet, wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. In Kürze werden die Veranstalter das finale Line-Up dafür bekanntgeben. Bis dies der Fall ist, ist die Hardticket-Vorverkaufsaktion verlängert worden: jeder, der sich über www.viersaitenagentur.de zwei oder mehr Tickets bestellt, bekommt neben schön designten Hardtickets jeweils Patches und Aufkleber mitgeschickt.

Bereits bestätigte Bands: RAM, Double Crush Syndrome und Vicious Rumours. Zwei drei Namen werden in Kürze bekanntgegeben. Sie werden das Line-Up für 2019 dann komplettieren.

Erneut kooperieren die Veranstalter auch mit der Metalbörse, die vor Ort ihre raritätenreichen Verkaufsstände aufschlagen und sich – darüber hinaus – um den Versand der beliebten Hardticket/Shirt-Festival- Pakete kümmern wird.

Rock- und Metal-Events haben in Mannheim Tradition. In den 80ern tat sich die Metropole als erster Austragungsort des Monsters Of Rock hervor, der ersten Rock-Großveranstaltung seiner Art auf deutschem Boden. Der Zeitgeist hat sich seitdem verändert: während sich die großen Massenveranstaltungen mit unnahbaren Riesen-Stars zunehmend nicht mehr ganz so leicht tun, präferiert insbesondere die Metal-Szene zunehmend familiäre Atmosphäre und Klasse statt Masse in der Bandauswahl.

Anstatt 120 Bands auf fünf Bühnen, einem unübersichtlichen Gelände mit vielem, was man eigentlich gar nicht braucht, mit Stress und dem Gefühl, für viel Geld auch nicht mehr erlebt zu haben, konzentriert sich das Delta Metal Meeting lieber aufs Wesentliche: eine Bühne, eine sorgfältige Auswahl an Bands, ein familiäres Gelände, einen hochwertigen Metal-Markt mit hochkarätiger CD-Börse, einer qualitativ anspruchsvolleren Food Area und genügend Platz für Chill Out.

Beim Delta Metal Meeting steht eine feine Auswahl an qualitativ sehenswerten Bands im Fokus. Ein entspanntes Event sowohl für Szene-Kenner und Sammler, die sich auf dem Metal-Markt garantiert die ein oder andere Rarität sichern können, als auch für Rockfans, die es gerne etwas stressfreier angehen möchten.

Termin wird der Samstag, 13.04.2019 sein.

Location wird das Mannheimer MS Connexion Complex bleiben.

