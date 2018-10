Die deutschen Old-School-Deather Demonbreed melden sich zurück!

Am 14. Dezember 2018 wird die Band ein Mini-Album mit dem Titel Hunting Heretics über Testimony Records veröffentlichen.

Der Nachfolger des Debüts Where Gods Come To Die (2016) enthält fünf neue Songs und wurde von Gitarrist Fernando Thielmann, der auf dem neuen Release auch für das Schlagzeug zuständig ist, aufgenommen und produziert. Das lyrische Konzept dreht sich um die Zeit der Inquisition.

Mit dem Titelsong steht hier die erste Dampfwalze zum Vorab-Check bereit.

Tracklist:

1. Fear The Verdict

2. Deadly Superstition

3. Confessions In Fire

4. Suprema

5. Hunting Heretics

Formate:

+ Ltd. Purple Vinyl (100)

+ Ltd. Green Vinyl (100)

+ Black Vinyl (100)

+ CD

+ Download/Stream

Line-up:

Jost Kleinert – Vokills

Daniel Jakobi – Guitars

Ferli Thielmann – Guitars/Vocals/Drums (Studio)

Johannes Pitz – Bass

https://www.facebook.com/demonbreedofficial

http://www.facebook.com/testimonyrecords

http://testimonyrecords.bigcartel.com

