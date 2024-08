Der Neue Planet – Schwerkraft Für Anfänger

Artist: Der Neue Planet

Herkunft: Köln, Deutschland

Album: Schwerkraft Für Anfänger

Genre: Psychedelic Rock, Instrumental Rock

Spiellänge: 40:19 Minuten

Release: 23.08.2024

Label: Tonzonen Records

Link: https://www.facebook.com/derneueplanet/

Bandmitglieder:

Gitarre – Ramin Moozeh

Gitarre – Tim Descher

Schlagzeug – Claudius Pleiß

Bass – Sören Böttger

Tracklist:

Unendlicher Unwahrscheinlichkeits-Drive Phobos Instabile Weiße Zwerge Alpha Ursae Minoris Deimos Galaktisch. Praktisch. Gut. Lirum Larum Lapidarium

Ich habe gerade drei Tage Hoflärm Festival Spektakel mit Stoner, Psychedelic und Doom hinter mir und komme erst jetzt wieder so richtig auf den Boden zurück. Um ein Verharren auf diesem (Boden) zu vermeiden, muss/kann ich mich so langsam wieder an Reviews begeben. Da kommt mit Der Neue Planet mit Schwerkraft Für Anfänger genau richtig.

Der neue Planet ist eine instrumentale (Psychedelic) Rock Band aus Köln, die mit Schwerkraft Für Anfänger am 23.08.2024 bereits ihr drittes Album über das kultige Tonzonen Records Label herausbringt. Dort ist als in den Vinylvarianten Apricot Marbled (150 Stück) und Neon Orange (350 Stück) sowie als CD Digipak verfügbar.

Schwerkraft Für Anfänger ist nach Margrathea Erwacht (2018) und dem ebenfalls bei Tonzonen Records erschienen Vorgänger Area Fifty-Fun (2022) bereits das dritte Album der Kölner.

Also reisen wir mal mit Douglas Adams Per Anhalter Durch Die Galaxis, sorry, erproben mit Der Neue Planet die Schwerkraft Für Anfänger. Das Album Schwerkraft Für Anfänger serviert uns auf 40 Minuten sieben Raumstationen/Songs mit verschiedenen Zuständen der Schwerkraft, wobei die Songs Phobos und Delmos lediglich kurze Intros/Outros darstellen.

An dieser Stelle sollte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass der unermüdliche Eroc (Ex-Grobschnitt) der Schwerkraft Für Anfänger durch Mastering die notwendige Bodenhaftung verpasst hat. Bereits zum dritten Mal in Folge hat der Kölner Illustrator Manuel Lambertz („vonbertz“) das Artwork eines Albums von Der Neue Planet gestaltet.

Der Opener Unendlicher Unwahrscheinlichkeits-Drive gibt uns einen ersten Einblick in die Schwerkraft Für Anfänger. Nach einer sphärischen Soundfläche zu Beginn wird klar, dass die Schwerkraft von Der Neue Planet nie einfach so vor sich hindämmert, sondern einigen Einflüssen diverser Soundgalaxien ausgesetzt ist. In diesem Fall ist es ein Soundmix aus Kraut und Funk. Instabile Weiße Zwerge grooven mit Indie und Funk Elementen flott daher. Es folgt mit Alpha Ursae Minoris mein persönlicher Favorit, da er die Schwerkraft doch gewaltig durcheinanderbringt. Wuchtige Riffs stehen im Kontrast zu leisen und fragilen Passagen und rhythmischen Spielereien. Am ehesten im Post Rock ist dieser Song zu verankern.

Galaktisch. Praktisch. Gut. Ist genauso, wie es der Titel uns schon verraten mag, denn so schwebt man in diesem Song beschwingt vor sich hin, tut niemandem weh mit Classic Rock Allüren, bei dem es auch schon einmal etwas vehementer zugehen darf. Das ruhige Intro des abschließenden Lirum Larum Lapidarium verrät noch nicht, dass die Band mit einem wilden Ritt aus Stoner-Rock-Riffs die Schwerkraft austestet, welches dann in einem außerirdischen Outro endet.