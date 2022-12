Despised Icon – Déterré

Artist: Despised Icon

Herkunft: Montreal, Quebec

Album: Déterré

Spiellänge: 18:12 Minuten

Genre: Deathcore

Release: 28.10.2022

Label: Nuclear Blast

Links: https://www.despisedicon.com

https://de-de.facebook.com/despisedicon/

Bandmitglieder:

Bass – Sebastian Piché

Gesang – Alex Erian

Gitarre – Éric Jarrin

Gesang – Steve Marois

Schlagzeug – Alex Grind

Gitarre – Yannick St. Amand

Tracklist:

Warm Blooded Bulletproof Scales One Last Martini Oval Shape Incisions Sever The Ties

Eine der Speerspitzen des kanadischen Deathcore, Despised Icon, ballert die EP Déterré raus. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie „ausgegraben“, was in Bezug auf die Songs sehr treffend ist, denn es handelt sich um Demosongs aus dem Jahr 2004/2005, die neu gemastert wurden und sowohl digital als auch in analoger Form zu erhalten sind.

Und gleich vorweg: Bei den ersten beiden Songs wäre mir das auf Anhieb nicht aufgefallen, dass die Songs schon 17 Jahre auf dem Buckel haben. Zwar ist der Mix etwas bollig (also, dass auf dem Equilizer die amtliche Badewanne eingestellt wurde) bei den ersten beiden Tracks Warm Blooded und Bulletproof Scales, wie es Anfang der 2000er üblich war, aber so ein Mix kommt ja auch heutzutage immer wieder mal vor.

Mit dem dritten Track One Last Martini (übrigens, saugeiler Songtitel!) ändert sich der Sound ins Dumpfe und klingt eher danach, als wenn man eine Decke über die Boxen gelegt und das Mikrofon davorgestellt hat. Zwar kommen die hohen Parts der Gitarren im Kontrast gut raus, doch der Rest geht, was Höhen angeht, leer aus.

Die Songs selber machen einen ordentlichen Spagat zwischen Death Metal und Hardcore. Für Fans ist es schon deswegen interessant, sich die EP anzuhören und für Sammler diese auch zu kaufen. Zumal die EP auch als Vinyl erschienen ist, was dem ganzen Ding einen gewissen „Retro-Charme“ gibt (bei Anfang 2000er von Retro zu reden ist vielleicht etwas übertrieben).

Besonders möchte ich nur noch den Song Oval Shape Incision herausheben, der zwar zu den „dumpfen Songs“ gehört, in Struktur und mit dem Refrainpart, bei dem sich ein ohrwurmlastiger Gitarrenlauf eingeschlichen hat, gut festsetzt. Hier werden einmal wieder die beiden Elemente Death Metal und Hardcore auf gekonnte Art gemixt!

Wie schon erwähnt, für Sammler eine Empfehlung: Das Cover ist in einem schicken Sepia Ton gehalten und macht mit den drei Elementen Sense, Schädel und eine (wahrscheinlich) Interpretation des Antichristen schon was her. Das Booklet verspricht interessant zu werden und wird wahrscheinlich zum Stöbern einladen.