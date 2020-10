Destruction: ‚Born To Thrash – Live in Germany‘ US Versionen im Vorverkauf

Das Warten hat ein Ende! Die deutschen Kult Thrasher von Destruction starten den Vorverkauf für die Born To Thrash – Live in Germany US Versionen. Wegen der anhaltenden Pandemie hat sich der Release der US Versionen verzögert, daher freut sich die Band ganz besonders nun diese speziellen, limitierten Varianten zu veröffentlichen, die ab sofort via Deko Entertainment lizensiert durch Nuclear Blast erhält sind.

Destruction kommentieren: „Live Alben sind einfach Kult geworden im Laufe der Heavy Metal Geschichte. Leider sind sie etwas aus der Mode gekommen, aber für uns wird dieses Album ganz sicher immer etwas besonderes bleiben! Wir freuen uns, dass unsere nordamerikanischen Fans nun auch das Album bekommen können, bisher war es dort nur als Import erhältlich. Die neue Version erscheint mit einem neuem Cover Artwork und ist erhältlich als DVD und als Doppel Vinyl natürlich inklusive des Weltkarten Posters! In diesen Zeiten ohne Konzerte gibt ein Live Album ein Gefühl der speziellen Konzertmagie zurück – daher holt euch jetzt diese Magie!“

Aus diesem besonderen Anlass hat die Band drei Musikvideos veröffentlicht:

Curse The Gods:

Born To Perish: https://youtu.be/snMx6KmjzCM

Nailed To The Cross: https://youtu.be/XeB4usY6lAY

Das mitreißende Live Erlebnis Born To Thrash – Live in Germany ist in zwei Formaten als US Import erhältlich: Als limitierte Splatter Vinyl in blau und schwarz inkl. Weltkarte mit allen Teilnehmern der Fan-Aktion und als ebenfalls limitierte CD-Digi Variante inkl. DVD.

Bestellt Born To Thrash – Live in Germany als US Import in der Variante eurer Wahl hier:

Limitierte blau/schwarze Splatter Vinyl: www.nuclearblast.de/298699

Limitiertes CD-Digipak inkl. DVD: www.nuclearblast.de/298693

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Bestellt Born To Thrash – Live In Germany hier:

http://nblast.de/Destruction-BTT

Download/ Stream des Albums findet hier hier: http://nblast.de/Destruction-BTTDigital