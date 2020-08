Destruction: kündigen neue Tourdaten an

Deutschlands Kult Thrasher Destruction melden sich live zurück und kündigen ihre Back To Thrash Tour mit drei Terminen für September 2020 an. Die kommenden Shows werden unter strengen Coronaauflagen stattfinden, daher sind die Tickets streng limitiert. Alle Fans, die live dabei sein wollen, müssen daher schnell sein um ein Ticket zu ergattern.

Tickets für die Shows bekommt ihr hier: https://www.destruction.de/live.html

Sänger und Bandchef Schmier kommentiert: „Wir sind sehr gespannt solche Social Distance Shows im September zu spielen. Mit dabei sind die unglaublichen Burning Witches! Natürlich ist es eine Herausforderung neue Wege zu finden und diese Shows werden irgendwie anders sein. Und auch die Promo ist wegen der aktuellen Umstände sehr kurzfristig, aber wenn wir es nicht versuchen, wissen wir nicht was die Zukunft mit sich bringt. Wir brauchen alle etwas Normalität zurück und diese Konzerte sind ein Teil davon. Wir hoffen, dass die Fans diese Chance nutzen endlich wieder Livemusik zu sehen! Wir sehen uns bei den Shows in Leipzig, München und Jaromer (Tschechien).“

Als besonderer Special Guest ist die schweizer All-Woman Heavy Metal Band Burning Witches, die vor kurzem ihre neue Lead Gitarristin Larissa vorgestellt hat, bei allen Shows dabei. Die Damen sind gerade im Studio um ihre brandneue Single aufzunehmen, die am 18. September über Nuclear Blast erscheinen wird.

Schlagzeugerin Lala fügt hinzu: „Mit Destruction zu touren war schon immer ein großer Traum für mich. Ich bin ein langjähriger Fan und hätte mir das nie vorstellen können, dass es eines Tages passieren wird! Wir sind wirklich aufgeregt dabei sein zu dürfen und freuen uns endlich wieder auf der Bühne zu stehen! Die Witches sind zurück!“

Lasst euch dieses grandiose Live Package nicht entgehen! Als Vorgeschmack schaut euch hier den Trailer zur Back To Thrash Tour an:

Für alle weiteren Destruction News checkt die offiziellen Social Media Kanäle!

Back To Thrash 2020:

Destruction

+ Burning Witches

10.09.20 DE Leipzig – Festwiese

11.09.20 CZ Jaromer – Narodak

12.09.20 DE München – Backstage | 2 Shows (Matinee + Evening)

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

