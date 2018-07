Die deutschen Thrash-Metal-Legenden DESTRUCTION freuen sich, Randy Black (Annihilator, Primal Fear) nach einer anstrengenden Probezeit nun offiziell als neuen Drummer willkommen zu heißen.

Randy wird am 3. August 2018 sein offizielles Debüt als neuer Schlagzeuger der Band beim Wacken-Open-Air geben.

Mastermind Schmier sagt:

„Als wir vor vielen Jahren schon mal nach einem neuen Drummer Ausschau hielten, hatten wir uns zum ersten Mal mit Randy darüber unterhalten. Damals war er allerdings noch Mitglied bei unseren Freunden von PRIMAL FEAR, weshalb wir die Gespräche auch nicht vertieften. Einige Jahre später vertrat Randy unseren damaligen Schlagzeuger Vaaver auf der Amerika-Tour mit SEPULTURA, da dieser als frischgebackener Vater nicht mitkonnte.

Also war es für mich offensichtlich, diesmal den Stab an Randy zu übergeben. Und er hat uns alle mit seinem tighten und groovigen Drumming umgehauen. Er ist ein sehr cooler kanadischer Kerl, der bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt – somit ein Volltreffer! Hell-kommen an Bord Kumpel! “

Gitarrist Mike fügt hinzu:

„Es ist sicherlich nicht einfach, einen herausragenden Schlagzeuger wie VAAVER zu ersetzen!

Aber die Show muss weitergehen und Randy trat ein wie ein Wahnsinniger…

solide, groovig, heavy … He is on fire!!! Macht Euch bereit, Freunde!“

Und der neue DESTRUCTION Schlagzeuger Randy kommentierte:

„Nach einer kürzlich erfolgreichen Tournee durch Asien, Australien und einer Handvoll großer Festivalshows freue ich mich sehr, meine Position als neuer Drummer für die Thrash Metal Legenden DESTRUCTION bekanntzugeben!

Ich freue mich darauf, das Destruction-Vermächtnis zusammen mit Schmier und Mike fortzusetzen, einschließlich der Pläne, eine neue CD aufzunehmen und den Planeten zu bereisen.

Ich freue mich schon sehr, bald mit Euch verrückten Metalheads thrashen zu können!“

DESTRUCTION live:

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

08.09. RL Beirut – Metal Fest

09.09. TR Istanbul – IF Performance Hall Beşiktaş

16.09. BR Limeira – Bar da Montanha

20.09. BR Belo Horizonte – Mister Rock

21.09. BR Brasília – Toinha Brasil Show

22.09. BR Manaus – Teatro Manauara

23.09. BR São Paulo- Espaço 555

26.09. RCH Santiago – Teatro Caupolicán (w/ CANNIBAL CORPSE, NAPALM DEATH)

27.09. RCH Puerto Montt – Kroovy Club

29.09. RA Buenos Aires – Teatro Vorterix

30.09. RA Neuquén – Social Club

02.10. CO Bogotá – Ace of spades-club

03.10. CO Cali – Green Bird Club

04.10. CO Medellín – Cinema

06.10. MEX Monterrey – Tecate México Metal Fest

07.10. MEX Tijuana – BlackBox (w/ INFINITUM OBSCURE)

09.10. CR San José – Pepper’s Club (w/ DARK FUNERAL)

20.10. B Roeselare – Evil or Die Fest

2019:

w/ OVERKILL

08.03. IT Bologna – Zona Roveri

09.03. IT Bergamo Palosco – Arcadia

10.03. DE München – Backstage

14.03. DE Berlin – Columbia Theater

16.03. DE Osnabrück – Hyde Park

17.03. DE Frankfurt – Batschkapp

20.03. FR Paris – Trabendo

21.03. UK London – O2 Academy

22.03. UK Hammerfest

23.03. IR Dublin – O2 Academy

24.03. UK Glasgow – SWG3

