Es dauert nur noch rund sechs Wochen, bis das isländische Classic Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN sein brandneues Studioalbum »Gateways« via Nuclear Blast veröffentlicht. Heute präsentiert die Band einen weiteren Teaser zu ihrem kommenden Werk.

ICYMI:

Hört euch ‚Reflections‘ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

»Gateways« kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden: http://nblast.de/VintageCaravanGateways

Downloadet oder streamt ‚Reflections‘ hier: http://nblast.de/TVCReflections

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/TheVintageCaravanPreSa

Hört euch den Track in der NB Novelties-Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

»Gateways« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß)

– DIGITAL

»Gateways« – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (FLEETWOOD MAC-Cover)

Die Band kommentiert ihre kommende Platte: „Stolzerfüllt präsentieren wir euch unser neues Album »Gateways«! Aufgenommen wurde es in Sigur Rós‘ legendären Sundlaugin Studios in Island, Ian Davenport (BAND OF SKULLS, GAZ COOMBES) hat die Scheibe produziert. Das Gesamtergebnis klingt definitv erwachsener als seine Vorgänger, wobei wir uns enorm Mühe gegeben haben, um das Album so großartig wie möglich klingen zu lassen. Wir möchten keine Namen nennen, doch man munkelt, manche Leute halten dieses Werk für die tollste Sache nach geschnitten Brot. Wir können es kaum erwarten, dass auch Ihr in den Genuss davon kommt.“

—–

THE VINTAGE CARAVAN live:

28.07. D Neuensee – Rock im Wald

04.08. E Gijón – Tsunami Xixón

»Gateways Tour 2018«

w/ supports

13.10. NL Hengelo – Beerland

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warsaw – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell

10.11. UK London – The Borderline

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut

13.11. UK Manchester – Rebellion

14.11. UK Bristol – Exchange

16.11. B Brussels – Ancienne Belgique

w/ FLYNOTES

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moscow – Zil Arena

Tickets: www.thevintagecaravan.eu/tour

THE VINTAGE CARAVAN sind:

Óskar Logi | Gitarre, Gesang

Alexander Örn | Bass, Hintergrundgesang

Stefán Ari | Schlagzeug, Hintergrundgesang

—

Weitere Infos:

www.thevintagecaravan.eu

www.facebook.de/vintagecaravan

www.nuclearblast.de/thevintagecaravan

Kommentare

Kommentare