Die deutschen Death Metal Schwergewichte von GodSkill haben einen Deal mit MDD Records abgeschlossen und werden ihr tonnenschweres neues Album noch diesen Herbst veröffentlichen. Nach ihrer 2013er EP und dem Debut „I: The Forthcoming“ aus dem Jahr 2016 steht diesen Herbst somit der dritte Output vor der Tür. Das neue Album wurde im Frühjahr im Audiodrive Studio in Sinsheim recorded und gemixt und wird dieser Tage in den Fascination Street Studios in Örebro Schweden, von Jens Bogren (Amon Amarth, Kreator, At The Gates) gemastert.

