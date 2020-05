Destruction: veröffentlichen Trackliste für ihr Livealbum „Born To Thrash – Live In Germany“

In diesem Frühling bringen Destruction Licht ins Dunkle der tristen, konzertlosen ersten Jahreshälfte von 2020. Die deutschen Thrash Metal Titanen veröffentlichen Born To Thrash – Live In Germany, das erste Livealbum der Band mit dem aktuellen Line-Up digital am 8. Mai!

Heute veröffentlicht die Band die Setliste für das Album:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Destruction dazu: „Als wir die Party.San Show im letzten Sommer gespielt haben, war die Veröffentlichung dieser Show als Liveplatte das Letzte, was wir erwartet hätten. Aber das Konzert war einfach nur großartig!

Diese makellose Setliste von Klassikern und baldiger Hymnen macht sich hervorragend als Zeitzeugnis extremer Musik, wie du es nur als Live Show einfangen kannst.

Außerdem macht das wundervolle Publikum dies zu einer ungeschönten, authentischen und brutalen Destruction Songsammlung, die sich im Gedächtnis festsetzt!“

Vor Kurzem veröffentlichten Destruction einen eindrucksvollen Trailer für das Album. Schaut ihn euch hier an:

Um Born To Thrash – Live In Germany zu einem Juwel für all ihre treuen Fans zu machen, rief die Band eine interaktive Weltkarte ins Leben, auf welcher sich Konzertbesucher eintragen und den Ort ihres erstes Destruction Konzerts markieren konnten.

Die einzigartige Karte, welche auf diesem Weg entstand, wird Teil des Albums werden. Jeder, der an dieser Aktion teilnimmt, wird mit seinem Namen auf einem Poster verewigt werden, welches Teil der physischen Version des Albums ist. Diese Version erscheint am 17. Juli als Digipak & Black, Red Transparent und Picture Vinyl – streng limitiert und definitiv ein besonderes Sammlerstück! Der Vorverkauf beginnt am 8. Mai.

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)

28-Nov-2020 Waregemse Metal Day – Waregem Belgium (Destruction & Warbringer only)

29-Nov-2020 Dynamo – Eindhoven Netherlands

30-Nov-2020 Kesselhaus – Wiesbaden Germany

02-Dec-2020 The Dome – London UK

03-Dec-2020 Academy 3 – Manchester UK

04-Dec-2020 Dolan’s Warehouse – Limerick Ireland

05-Dec-2020 Voodoo Lounge – Dublin Ireland

06-Dec-2020 Slay – Glasgow Scotland

08-Dec-2020 Petit Bain – Paris France

09-Dec-2020 Santana 27 – Bilbao Spain

10-Dec-2020 RCA Club – Lisbon Portugal

11-Dec-2020 Sala But – Madrid Spain

12-Dec-2020 Salamandra – Barcelona Spain

13-Dec-2020 Le Grillen – Colmar France

15-Dec-2020 Bi Nuu – Berlin Germany

16-Dec-2020 U Bazyla – Poznan Poland

17-Dec-2020 Vaudeville – Lindau Germany

18-Dec-2020 Legend Club – Milan Italy

Weitere Informationen:

www.destruction.de

www.facebook.com/destruction

www.instagram.com/official_destruction

www.nuclearblast.de/destruction