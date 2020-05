Arcaine: veröffentlichen „Void“ Videoclip

Nachdem mit dem Performance Clip zu Toxic Mankind und dem Relentless Playthrough bereits 2 Tracks des, am 14. Februar erschienenen, Debütalbums As Life Decays in Bewegtbildern veröffentlicht wurden, stellen die Schweizer Technic/Melodic Deather Arcaine mit Void nun einen amtlichen Story Clip auf dem MDD Youtube Channel bereit. Das Video zu Void wurde von niemand geringeren als Oliver König (Firtan) produziert und gedreht, welcher sich auch schon für Clips von Imperium Dekadenz, Sun Of The Sleepless und Thormesis verantwortlich zeigte.

Das Album As Life Decays gibts als hochwertiges DigiPak bei MDD, direkt bei der Band und auch sonst überall wo es gute Musik gibt, sowie natürlich auch auf allen relevanten Download und Streaming Plattformen!

Orders:

MDD: https://mdd-records.de/arcaine

Amazon: https://amzn.to/2uv0qri

NB: https://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/cd/cd-digi/arcaine-as-life-decays.html

Digital:

Spotify: https://open.spotify.com/album/7EHvdA8GXt9H4UtFX8zHD2

Apple/iTunes: https://music.apple.com/de/album/as-life-decays/1492277935

Amazon Music: https://amzn.to/2tV5WDp

Deezer: https://www.deezer.com/album/123768522

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/arcaineofficial/

Website: https://arcainemetal.com/