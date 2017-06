Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der US Kult Band band DESTRUCTOR – „Metal Spike Deep“ veröffentlicht. Das Album „Decibel Casualties“ wird offiziell am 09. Juni 2017 über PURE STEEL RECORDS erscheinen.

Die beiden Urgesteine – Sänger/Gitarrist Dave Overkill und Drummer Matt Flammable – der Ohio-Legende DESTRUCTOR wollen es nochmals wissen! Nachdem im vergangenen Jahr das vergessene zweite Werk ‚Back In Bondage‚ erstmals aufgelegt wurde, sind jetzt neue Geschosse unterwegs.

Via ‚Pure Steel‚ erscheint in diesem Jahr ein neues Flammeninferno namens ‚Decibel Casualties‚ – und die aufkommende Vorfreude verspricht diesmal gänzlich in Erfüllung zu gehen. Mit atemraubender Geschwindigkeit, einer Energie wie in den sehr frühen Twenties zerschießt das Quartett, zu dem noch Gitarrist Nick Annihilator und Bassist Tim Hammer gehören, jeden Anflug von Altersermüdungserscheinungen.

Die Flamme des wahren True Old School Metal, die sie 30 Jahre am Lodern ließen, werden DESTRUCTOR 2017 mit “Decibel Casualties” wieder erhellen. HEAVY METAL FOR LIFE, HEAVY METAL ‚TIL DEATH.