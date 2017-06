Die norwegische Rock-Band PRISTINE um die Sängerin Heidi Solheim haben ein Track-By-Track-Video zu den ersten drei Songs des kommenden Albums »Ninja« veröffentlicht. Seht das Video hier: https://youtu.be/Ib8bHnmJvsg

Verpasst PRISTINE nicht auf ihren diesjährigen Shows:

»Ninja« tour

presented by ECLIPSED, PIRANHA, ROCKS & KULTURNEWS

13.09.2017 – DE Frankfurt/Main, Nachtleben *

14.09.2017 – DE Bielefeld, Forum *

15.09.2017 – DE Oldenburg, Cadillac *

16.09.2017 – DE Homburg, Musikpark

18.09.2017 – DE Köln, Yard Club *

19.09.2017 – CH Aarau, KIFF *

20.09.2017 – DE Fulda, Kulturkeller *

21.09.2017 – DE Halle/Saale, Objekt 5 *

23.09.2017 – DE Osnabrück, Westwerk *

29.09.2017 – DE Isernhagen, Blues Garage

30.09.2017 – DE Oberhausen, Zentrum Altenberg

03.10.2017 – CZ Jablonec, Na Rampe

04.10.2017 – CZ Olomouc, Bounty Rock Café

05.10.2017 – PL Katowice, Katafonia Club

* w/ Toursupport THE LEGENDARY

Festival shows

27.07.2017 – DE Breitenbach, Burg Herzberg Festival

06.10.2017 – DE Jena, Magnificent Music Festival

07.10.2017 – DE Berlin, Magnificent Music Festival

More on »Ninja«:

Album trailer #1: https://youtu.be/luUHzz5PhMY

Album trailer #2: https://youtu.be/5bO6HXqbHUE

‚You Are The One‘ music video: https://youtu.be/a36tGbqMiLQ

‚Sophia‘ Visualizer Video: https://youtu.be/_bYCTaAmtho

‚You Are The One‘ kann ab sofort hier als Instant Grat erworben werden: http://nblast.de/PristineDigital

»Ninja« wird am 23. Juni über Nuclear Blast erscheinen und ist ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellbar. Erhältlich ist das Album als Digipak, Vinyl (Schwarz), Vinyl (Clear), Vinyl (NB Jubiläumsgrün)

Alle erhältlichen Konfigurationen sind über dieser Nachricht zu sehen. Bestellt hier vor: http://nblast.de/PristineNinjaNB

