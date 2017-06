Taz Taylor Band: Neues Album Pressure and Time erscheint am 23.06.17

Es ist bereits eine Dekade vergangen seit Escape Music den Klassiker „Welcome to America“ im Jahr 2006 von Taz Taylor veröffentlicht hat – ein wirklich starkes Album mit keinem Geringeren als Rainbow Sänger Graham Bonnet als Lead-Vocalist. Drei Jahre später kam mit „Straight Up“ der Nachfolger und mit Keith Slack (MSG) einer neuer Mann ans Mikro sowie Don Airey (Rainbow, Deep Purple) an den Keyboards.

Nach diesen beiden erfolgreichen Releases, entschied sich die Taz Taylor Band einen rein instrumentalen Weg einzuschlagen, gefolgt von Tourdaten zusammen mit Ace Frehley, LA Guns, Molly Hatchet, Dokken, Skid Row, MSG und Great White, um nur einige zu nennen.

Zum neuen Release hat die Taz Taylor Band wieder auf einen Sänger zurückgegriffen und Taz hat dafür das unglaubliche Gesangstalent Chandler Mogel (Outloud, Punky Meadows) ins Boot geholt. Chandler und Taz hatten in der Vergangenheit immer Kontakt gehalten und nun war es an der Zeit, gemeinsam an einem Album zu arbeiten. Entstanden ist „Pressure and Time“ und wie Taz behauptet, „die Arbeit an ‘Pressure and Time‘ war wie einen Diamanten entstehen zu lassen.“

Das neue Album ist mit 12 Tracks gerammelt voll an aufregenden Ideen und hochwertigem musikalischen Können. Mit den Bandmitgliedern Val Trainor und Barney Firks am Schlagzeug und am Bass, wurde ein großartiger Rhythmus hingelegt, bei dem Taz perfekt sein starkes Gitarrenspiel zum Ausdruck bringen kann.

TAZ TAYLOR BAND – Pressure and Time (Escape Music/H’art) – VÖ: 23.06.2017

