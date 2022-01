Detset: neue Single/Video „Mariana Arc“ veröffentlicht

Modern Metal trifft Heavy Rock und Hardcore: Detset aus Tampere, Finnland, kreieren einen individuellen Stil aus diesem Genre und mischen diesem noch einen Funken Pop Musik hinzu. Finnland schafft es immer wieder, durch Qualität, Facettenreichtum und musikalische Kreativität zu überraschen, und Detset sind da keine Ausnahme.

Detsets Frontmann, Sami Silvennoinen, sagt über das Album Vermeil:

„The album is about hiding your true self behind the golden surface. We all have secrets, but we try our best to hide those truths. Pure gold from the outside but silver is hidden on the inside. The album tells a story of a fictional person who lives his life on the edge of a knife, burning the candle from both ends. Drowning his life in hedonism.“

Das eindringliche Wechselspiel von Sänger Samis Growls und dessen klarem Gesang wird gekonnt von harten Gitarren Riffs begleitet. Das Quintett bewegt sich damit im musikalischen Spektrum zwischen Kvelertak & Turbonegro und auch „Heavy Guitar Fans“ wie in Clutch, Raised Fist & Mastodon kommen auf ihre Kosten. Die Thematik der einzelnen Tracks stammt aus dem alltäglichen Leben. Der Song So Offended beschreibt die zunehmende Schwierigkeit, sich in der heutigen Social-Media-Gesellschaft auszudrücken, ohne jemanden zu verletzen. Graves wiederum erzählt die Geschichte des dunklen Schattens, der einem durch das Leben folgt und den Kampf, den die bessere Hälfte führt, um diesen Schatten zu verbergen und loszuwerden. Detset bringen frischen Wind in die finnische Rock & Metal Landschaft und das neue Album wird dem Hörer eine gewaltige Portion Adrenalin verpassen.

Vermeil Tracklist:

1. One Night Stand

2. Mariana Arc

3. The Mechanic

4. Graves

5. Square The Scales

6. Let It Hurt

7. Hero

8. So Offended

9. I Despise

10. Every Murder Has A Father

11. Blizzard

Streamen, bestellen: https://detset.lnk.to/Vermeil

Detset bedeutet Ausdruck ohne jede Zensur. Detset bedeutet für die Band auch Zusammenhalt. Noch vor Veröffentlichung ihres Debütalbums haben Detset bereits erste Meilensteine erreicht wie den Festival-Parcours zu erobern und Support-Shows in Finnland zu spielen.

Nem Agency, TADC Sweden and Out Of Line Music present:

Northern Europe Industrial Tour 2022

Fear Of Domination, Rave The Reqviem

Special Guest: Detset

05.03.2022 Berlin, Orwo Haus

06.03.2022 Hamburg, Bambi Galore

08.03.2022 Copenhagen (DK), Beta

09.03.2022 Oslo (NO), Krøsset

10.03.2022 Stockholm (SE), Hus 7

12.03.2022 Helsinki (FI), On the Rocks

Detset sind:

Sami Silvennoinen – Vocals

Eemeli Bodde – Guitar

Aleksi Isoaho – Guitar

Janne Putkisaari – Drums

Jonne Soidinaho – Bass

Detset online:

https://www.detsetband.com

https://www.facebook.com/detsetband