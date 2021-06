Gesucht & gefunden: Mit ihrer neuen Single Dayblind nehmen die Würzburger Devil May Care niemand geringeren als die kanadischen Pure Noise Records Veteranen von Like Pacific Huckepack. Heraus kommt mit Dayblind eine gemeinsame Single der Bands, die gleichzeitig wuchtig und hymnisch zündet.

Dayblind kritisiert das Wegducken in der Gesellschaft. Das Lieber-nichts-sagen in Situationen, in denen Zivilcourage und Anstand im Alltag nötig wären. Der Track slidet spielerisch zwischen Hardcore- und Metal-Elementen mit Punkrock-Einlagen und einem Ohrwurm-Chorus. Nach Painter, Into The Abyss und Calm Waters ist es bereits die vierte neue Single von Devil May Care in den vergangenen Monaten, die gerade drauf und dran sind, einen festen Platz in der deutschen Szene zu etablieren.

Im Sommer werden DMC bei einigen ersten Shows zu sehen sein:

Devil May Care

03.08. DE – Hannover – Bei Chez Heinz

28.08. DE – Oberhausen – Druckluft