Saltatio Mortis: neue Single „My Mother Told Me“ mit Musikvideo online

Saltatio Mortis melden sich am mit tollen News zurück! Ab sofort ist die neue Single My Mother Told Me überall erhältlich. Mit My Mother Told Me verweisen Saltatio Mortis deutlich auf die historischen und folkigen Wurzeln der Band. Schon lange schlägt das Herz der Band auch für die nordische Sagenwelt und nicht zuletzt eben auch für neuzeitliche Adaptionen wie zum Beispiel die Erfolgsserie Vikings. Fans der Serie werden die historische Melodie von My Mother Told Me bestimmt sofort erkennen, wie auch Fans von Assasins Creed einige Figuren in der videografischen Umsetzung wiederfinden dürften. Es ist genau dieser Spagat, der Saltatio Mortis auszeichnet: Der Spagat zwischen Modernem und Historischem …

Doch das sind noch nicht alle News, die Saltatio Mortis heute zu verkünden haben: Wie die Band nun mit ihren Fans geteilt hat, wird noch in diesem Jahr eine neue Version ihres vierten #1-Albums Für Immer Frei aus dem vergangenen Jahr erscheinen. Für Immer Frei (Unsere Zeit Edition) erscheint am 27.08.21 und kann ab sofort vorbestellt werden. Auch knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung von Für Immer Frei ist von der alten Normalität noch nichts zu spüren. Konzerte, wie wir sie kannten, gleichsam das Lebenselixier von Saltatio Mortis, gibt es nach wie vor nicht. Die Band fiebert den ersten Auftritten nach über 18 Monaten Bühnenabstinenz entgegen und hat für die Käufer der limitierten Auflage auch einen kompletten Mitschnitt des besonderen Corona-Livestream Konzertes auf DVD im Gepäck.

Doch nicht nur die Welt da draußen hat sich verändert, auch im kleinen Saltatio-Kosmos hat sich Einiges getan: Zeitgleich mit dem Release von Für Immer Frei wurde Lasterbalk – Gründungsmitglied, Schlagzeuger, Texter und Manager von Saltatio Mortis – Vater einer kleinen und sehr bezaubernden Tochter. Kinder verändern die Welt, und so scheidet er aus dem zeitintensiven Tourgeschäft aus, um seine Tochter aktiv beim Aufwachsen zu begleiten. Die Drumsticks übernimmt Jean und sorgt mit seiner unbändigen Spielfreude für die richtigen Beats. Lasterbalk wird weiterhin hinter den Kulissen für die Band da sein und natürlich fleißig an neuen Songs mitarbeiten.

Die ersten Ergebnisse dieser Umwälzungen haben Saltatio Mortis in einer Neuauflage des Erfolgsalbums Für Immer Frei zusammengefasst. Neben den markanten Songs des Hauptalbums finden sich hier fünf neue Songs und drei alternative Versionen. Mit der Single Nie Allein beschwören Saltatio den Zusammenhalt, den sie auch in der echten Welt leben und erleben. Mit My Mother Told Me und Wellerman sind gleich zwei fremdsprachige Songs in den acht neuen Tracks vertreten, die deutlich auf die historischen und folkigen Wurzeln der Band verweisen.