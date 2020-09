Leise War Gestern – Der Time For Metal Podcast: Saltatio Mortis (Lasterbalk & Alea) im Interview

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und deren Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Lasterbalk und Alea von Saltatio Mortis. In dieser Folge spechen wir nicht nur über die aktuellen Geschehenisse innerhalb der Band, sondern werden fast schon philosophisch. Bei einem Ausflug zum neuen Album MPS (Mittelalterlich Phantasie Spectaculum) und finden heraus, was Glück und Freiheit für beide Musiker bedeutet. Wer Saltatio Mortis kennt, der wird wissen, dass man sich nicht scheut, politische Meinungen in die Texte einfließen zu lassen. Diesbezüglich verrät Lasterbalk ein wenig mehr, welche Gedanken hinter den Texten des neuen Albums stehen. Unsere heutigem Gäste sindundvon. In dieser Folge spechen wir nicht nur über die aktuellen Geschehenisse innerhalb der Band, sondern werden fast schon philosophisch. Bei einem Ausflug zum neuen Album Für Immer Frei begleiten wir die Musiker zum) und finden heraus, was Glück und Freiheit für beide Musiker bedeutet. Werkennt, der wird wissen, dass man sich nicht scheut, politische Meinungen in die Texte einfließen zu lassen. Diesbezüglich verrätein wenig mehr, welche Gedanken hinter den Texten des neuen Albums stehen. Moderator

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 10 folgt am 06.10.2020

