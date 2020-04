DeWolff: veröffentlichen brandneue Single „Live Like You“

Die niederländischen Psychedelic/Retro Rocker DeWolff haben am Freitag, am 24. April ihre brandneue Single Live Like You veröffentlicht, zu hören hier:

Ihr im Januar 2020 veröffentlichtes 7. Album Tascam Tapes konnte überall in der Fachpresse großartige Kritiken einheimsen. Das Album entstand ‘On the road’ auf ihrer letzten Europatournee mit einem Tascam Porto Two. Classic Rock bezeichnete die drei Niederländer als derzeit eines der größten Modern-Vintage-Rock-Talente Europas und Guitar urteilte: “Die siebte Studio-LP des Trios avanciert zu einer klassisch rockenden Must-Hear-Scheibe”.

Die Entstehung von Live Like You lief wiederrum ganz anders. Die Brüder Pablo und Luka van de Poel schrieben den Song für eine europäische Škoda-Werbespot. Um aus dem Song einen richtigen DeWolff Track zumachen, entschieden sie, das es nur eines braucht, nämlich Robin Pisos Hammond Orgel. Sein feuriges Spiel hebt den Song auf das nächste Level. Im Song geht es darum nicht der Masse zu folgen, sondern in diesen Zeiten, die von Influencern und Nachahrmern geprägt sind, dein eigener Mann / deine eigene Frau zu sein.

DeWolff sind alles andere als eine konventionelle Band; von der Aufnahme von Songs am Straßenrand über die Veröffentlichung eines Albums über eine Telefon-Hotline, bis hin zu multiple Persönlichkeiten in Musikvideos, haben die drei Niederländer einen beeindruckenden kreativen Output. Kein Wunder also, dass sie letztes Jahr den prestigeträchtigen Edison Award (das niederländische Äquivalent des Mercury Music Prize) für die beste Rockband erhielten.



Die Band hatte einen großartigen Start in das Jahr mit der Veröffentlichung von Tascam Tapes und einer ausverkauften Show im legendären Paradiso in Amsterdam. Anschließend machten sie eine ausverkaufte Headlinetour durch Belgien, Frankreich, Spanien und die Tschechische Republik. Die Fortsetzung der Tour durch Österreich, Ungarn und der Bundesrepublik musste dann auf Grund des Shutdowns auf den Herbst 2020 verschoben werden. Stillstand kam aber für die Band nicht in Frage. Sie fuhren von Budapest aus nach Hause und beschlossen am 14. März eine komplette Show ohne Publikum im hollänischen Maastricht zu filmen, bzw. über Facebook live zu streamen.

Folge dem Link um die komplette Show zu sehen:

Nach den Lockdown-Maßnahmen sendeten DeWolff einen Appell an das niederländische Radio und forderte sie auf, nur Songs von einheimischen Künstlern zu spielen, um ihnen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen einige Lizenzgebühren zu erhalten. Schnell griffen die nationalen Medien das Thema auf und sowohl Radiostationen als auch die Buma (niederländische GEMA) folgten dem Appell der Band. In Isolation nahmen sie einen neuen Song mit dem Titel Queen Of Hearts auf. Gemeinsam mit einigen musikalischen Freunden und als offizielle Botschafter des Record Store Day, beschlossen DeWolff ihr Compilation-Album Electrosaurus 2 unabhängig zu veröffentlichen. Am selben Tag wurde das erste Wolff-Cast, ein Video-Podcast mit 8 Künstlern aus dem Electrosaurus 2 Projekt, über ihre sozielen Netzwerke ausgestrahlt.

Also, man sieht schon, das DeWolff keine gewöhnliche Band sind. Freigeister, entschlossen und immer rotierend. Im tiefsten Süden der Niederlande gegründet, haben sich diese drei Teens einen Weg durch Europa geebnet, 7 Alben veröffentlicht (von denen 6 die holländischen Top 20 erreichten) und Shows mit Bands wie The Black Keys, Blues Pills, Wolfmother und Deep Purple. Mit Seasick Steve und Roger Glover (Deep Purple) haben sie auch prominente Fans. Und selbst in so schwierigen Zeiten wie jetzt, beweisen die Jungs, das ihre Kreativität keine Grenzen kennt.