Nervosa: Band meldet sich zum Ausstieg von Lira und Dametto

Nachdem Sängerin und Bassistin Fernanda Lira und Schlagwerkerin Luana Dametto erst vor wenigen Stunden ihren Ausstieg bei den Female Thrasherinnen Nervosa bekannt gaben, meldet sich nun die Band zu Wort, die aktuell ja nur noch aus Sängerin und Gitarristin Prika Amaral besteht.

Zunächst wird einmal klargestellt, dass es mit Nervosa trotz aller Gerüchte weitergehen wird, neue Bandmitglieder und weitere Neuigkeiten sollen bald bekannt gegeben werden. Soweit so gut, aber ob die Trennung tatsächlich so freundschaftlich vonstattengegangen ist, das darf nun bezweifelt werden, denn laut des Facebook-Posts hat es wohl schon länger im Hintergrund gebrodelt. Fernanda Lira hatte in ihrem Post behauptet, sie wäre aus rein persönlichen Gründen aus der Band ausgeschieden, was jedoch schon gar nicht mehr so glaubhaft klang, als nur zwei Stunden später Drummerin Luana Dametto ebenfalls ihren Ausstieg bekannt gab. In dem aktuellen Band-Post ist nun von vielen verschiedenen Gründen die Rede. Angeblich hat es im Hintergrund schon seit zwei Jahren Probleme gegeben, allerdings habe man versucht, die Band am Leben zu erhalten. Aktuell ist der Versuch gescheitert und ob die Wahrheit jemals ans Licht kommt, das wird die Zeit mit sich bringen. Fakt ist dagegen, keine der Musikerinnen will nun aufhören, Musik zu machen, und alle wollen entweder mit Nervosa oder anderen Projekten zurückkommen. Es bleibt spannend …!

Hier das Band-Statement:

NERVOSA will never die!

Despite all the rumours NERVOSA will continue!

Fernanda and Luana are no longer part of Nervosa, they decided to leave the band.

There are many reasons and each one of us has their own but since 2 years Nervosa has not been the same and we were all trying to keep the band alive, each of us doing their best, without exceptions.

We want to give the best to our fans and that is simply not possible anymore!

NERVOSA would like to thank everybody that were a part of the band for the dedication and wishes the best of luck!

Please stay tuned, the new members and many other news will be announced soon!

Thanks for all the support!