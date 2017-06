Der Rote Reiter, das zehnte Studioalbum der Reiter erscheint am 25. August 2017 via Nuclear Blast Records.

Heute veröffentlicht die Band das offizielle Lyric-Video zum Song Wir Sind Zurück auf YouTube:



Die Band kommentiert:

„Nach ausgedehnten Reisen durch Thailand, Kambodscha und Japan trafen wir uns im Sommer 2016 das erste Mal wieder. Nach einer ausgelassenen Party standen wir irgendwann mitten in der Nacht im Proberaum, um gemeinsam zu jammen. Es war pure Magie. „Wir sind zurück“ entstand in dieser unglaublichen Session und von dem Tage an war uns klar, dass es ein neues Album geben würde. Der Song hat alles, was einen echten Reiter-Song ausmacht: Spielfreude, Leidenschaft und Tempo. Er ist der erste Song, den wir für Der Rote Reiter eschrieben haben und es konnte keinen anderen Opener als ihn geben. Wir lieben diesen Song, er bedeutet uns sehr viel.“

Hier könnt Ihr Euch Euer physisches Exemplar der Platte holen.

Das digitale Album gibt es hier.

Wie auch schon beim letzten Album, zeichnete Sänger Fuchs selbst das Coverartwork der neuen Scheibe, das ihr ganz oben bestaunen könnt. Als Vorlage diente ein von ihm erstelltes Holzrelief aus dem Jahr 2016, welches man im übrigen auf der Webseite des Sängers finden kann.

