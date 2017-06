Die legendären New Yorker Thrasher ANTHRAX werden diesen Monat erneut mit ihrem aktuellen Erfolgsalbum »For All Kings« (u.a. #8 in den Weltcharts) im Gepäck nach Europa kommen. Anlässlich dieser anstehenden Konzerte hat die Band heute die digitale 2-Track-Single »Leftoverthrax«, die das KANSAS-Cover ‚Carry On Wayward Son‘ sowie das THE WHITE STRIPES-Cover ‚Black Math‘ enthält, veröffentlicht. Holt Euch »Leftoverthrax« oder streamt die Tracks: http://nblast.de/AnthraxDigital

ANTHRAX live:

17.06. D Hockenheim – Matapaloz

18.06. D Saarbrücken – Garage

19.06. D Wiesbaden – Schlachthof

21.06. H Budapest – Barba Negra

22.06. SRB Kragujevac – Arsenal Fest

23.06. I Natz – Alpen Flair

25.06. F Strasbourg – Festival des Artefacts

26.06. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

27.06. D Osnabrück – Hyde Park

28.06. B Liège – Reflektor *AUSVERKAUFT*

29.06. NL Alkmaar – Victorie

01.07. DK Roskilde – Roskilde Festival

02.07. NL Uden – De Pul

04.07. E Pamplona – Zentral

05.07. P Corroios – Cine Teatro

06.07. E Viveiro – Resurrection Fest

13.07. USA Cadott, WI – Chippewa Music Fest

14.07. USA Chicago, IL – Chicago Open Air

15.07. USA Oshkosh, WI – Rock USA

29.10. – 02.11. MEX Cancun – Metal Maya

