“M’era Luna am 12./13.08.2017 in Hildesheim (Vorbericht)“

Festivalname: M’era Luna

Bands (alphabetisch): .Com/Kill, Absurd Minds, Ambassador21, And One, The Arch, Ashbury Heights, ASP, Blutengel, Covenant, The Crüxshadows, DAF, Darkhaus, De/Vision, Dear Strange, Johnny Deathshadow, Eden Weint Im Grab, Faderhead, Feuerschwanz, Front Line Assembly, Haujobb, KMFDM, Korn, Leaether Strip, Leichtmatrose, Megaherz, Mesh, Mono Inc., Namnambulu, Ost + Front, Project Pitchfork, Schandmaul, Schwarzer Engel, She Past Away, Solar Fake, Subway To Sally, Tyske Ludder, Unzucht, Versengold, White Lies

Lesungen (alphabetisch): Christian von Aster, Markus Heitz, Alexander Wohnhaas



Ort: Flughafen Drispenstedt, Hildesheim

Datum: 12./13.08.2017

Kosten: Das M’era Luna-Ticket ist für 99,-€ inkl. 5,-€ Müllpfand über meraluna.de und eventim.de oder telefonisch unter 0180 6-853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) erhältlich. Die WoMo-Reservierungen sind leider ausgebucht. Alle weitere Informationen über die verschiedenen Ticketarten findet Ihr unter http://www.meraluna.de/de/tickets/tickets/

Genres: Gothic, EBM, Metal, Industrial Metal, Darkwave

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH (http://www.fkpscorpio.com/)

Link: https://www.facebook.com/events/321632331515075/ und http://www.meraluna.de/de/infos/news/



In diesem Jahr hat das M’era Luna die Volljährigkeit erreicht, denn es fand im Jahr 2000 zum ersten Mal statt, geht also in diesem Jahr in die achtzehnte Auflage. Und wieder werden ungefähr 25.000 Fans den Flughafen Hildesheim-Drispenstedt und auch die Stadt selbst in ein überwiegend schwarzfarbiges Meer aus teilweise wunderbaren, aber auch wundersamen Gewändern hüllen. Bevor es aber am 12.08. musikalisch losgeht, finden am Vorabend wieder Lesungen im Hangar auf dem Festivalgelände statt. Dieses Mal klettern Christian von Aster, Markus Heitz und Alexander Wohnhaas auf das Podium, um Auszüge aus ihren Werken zu präsentieren.

Das Line-Up des diesjährigen M’era Luna ist schon seit langem komplett, als Headliner gehen die Bands And One sowie Korn ins Rennen. Aber auch die Namen der anderen Bands können sich durchaus sehen lassen, und Namen wie ASP, Blutengel, Subway To Sally, Megaherz oder Schwarzer Engel werden sicherlich für viele leuchtende Augen sorgen. Aber nicht nur musikalisch gibt es wieder einmal das Rundum-Sorglos-Paket.

Angefangen vom wieder mal sehr umfangreichen „Food Line-Up“, das wieder einmal unzählige Gaumenfreuden anbietet, wurde das sowieso schon sehr umfangreiche Rahmenprogramm um eine weitere Aktion erweitert. Die M’era Luna Academy wartet mit Vorträgen und Workshops auf, in denen zum Beispiel der Kriminalbiologe Mark Benecke aus seinem reichen Erfahrungsschatz plaudert und in die Tiefen der Forensik einweiht, oder in denen es um die Geschichte Transsylvaniens mit all seinen Mythen und Geschöpfen geht. Auch ein Catwalk-Workshop wird angeboten, damit dem erfolgreichen Auftritt auf dem Laufsteg nichts mehr im Wege steht.

Wer es schon gar nicht mehr erwarten kann, bis es endlich losgeht, dem sei eine der zahlreichen Warm-Up-Partys empfohlen, die in zahlreichen deutschen Städten stattfinden und den Fans, oder denen, die es noch werden wollen, einen ersten Vorgeschmack auf das M’era Luna gewähren. Einige dieser Partys haben schon stattgefunden, aber ein paar Gelegenheiten bieten sich noch, um die Nacht zum Tage zu machen. Alle Termine findet Ihr unter http://www.meraluna.de/de/infos/news/mera17-warm-up-partys/.

Hier alles aufzuzählen, was alles rund um das M’era Luna aufgefahren und angeboten wird, ist eigentlich unmöglich. Daher sei die wieder sehr gut aufgemachte Seite http://www.meraluna.de/ empfohlen, auf der Ihr in den verschiedenen Kategorien alle Informationen kriegen könnt. Und wenn der Wettergott dem M’era Luna wieder so wohlgesonnen ist, wie in 2016, kann das große Familientreffen auch in diesem Jahr eigentlich nur ein voller Erfolg werden.

Hier gibt es das offizielle Aftermovie zum M’era Luna 2016:

Und hier auch noch der Trailer zum diesjährigen M’era Luna:

