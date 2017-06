Nachdem WEDNESDAY 13 letzte Woche sein neues Album »Condolences« veröffentlichte, ist der Horrormeister nun bereit, für eine große Headlinetour im Oktober und November nach Europa zurückzukehren.

„Wir freuen uns riesig, mit unserem neuen Album im Gepäck zurück nach Europa zu kommen. Es ist zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal da in solch einem Umfang waren und wir können es nicht erwarten! Halloween in Paris zu spielen ist auch eine Premiere für uns, also freut euch auf einen Abend voller Gruseleinheiten – Süßes oder Saures!“, verkündet Sänger Wednesday.

Feiert mit der Band an einem der folgenden Daten:

„BLOODSICK EUROPA TOUR 2017“

26.10. UK Manchester – Club Academy

27.10. UK Glasgow – Garage

28.10. UK London – Islington Academy

31.10. F Paris – La Boule Noire

01.11. NL Amsterdam – Upstairs @ Melkweg

02.11. D Berlin – Bi Nuu

03.11. D Hamburg – Headcrash

04.11. D Dresden – Beatpol

05.11. CZ Prag – Rock Café

07.11. A Wien- Chelsea

08.11. D München – Hansa 39

09.11. D Stuttgart – Kellerclub

10.11. I Mailand – Legend

12.11. CH Zürich – Werk 21

13.11. D Dortmund – FZW Club

14.11. D Wiesbaden – Schlachthof

16.11. FIN Helsinki – Nosturi

