Die Brisbaner Alien-Metaller AVERSIONS CROWN haben ihre Headline-Tour durch Europa für den Sommer 2017 angekündigt.

AVERSIONS CROWN

Xenocidal Summer 2017

27.07.17 Slovenia Tolmin Metaldays

28.07.17 Austria Wien Escape Metal Corner

29.07.17 Italy Modena Acquaragia

30.07.17 Italy Milano Circolo Svolta

31.07.17 Switzerland Luzern Schüür

01.08.17 Germany München Free & Easy

02.08.17 Germany Schweinfurt Alter Stattbahnhof

03.08.17 Germany Berlin Musik & Frieden

04.08.17 Germany Hamburg Hafenklang

06.08.17 UK Birmingham The Flapper

07.08.17 UK Glasgow Audio

08.08.17 UK Manchester Satans Hollow

09.08.17 UK Exeter The Cavern

10.08.17 UK London Boston Music Room

12.08.17 Czech Republic Jaromer Brutal Assault

13.08.17 Belgium Ieper Ieper Hardcore Fest

15.08.17 Switzerland Oberentfelden Böröm Pöm Pöm

16.08.17 Germany Köln Underground

17.08.17 Germany Wiesbaden Schlachthof

18.08.17 Germany Dinkelsbühl Summer Breeze

19.08.17 Germany Allstedt Destruction Derby

23.08.17 Germany Saarbrücken Garage

25.08.17 Germany Oberhausen Kulttempel

Bestellt euch das neue Album »Xenocide« hier: http://nblast.de/AversionsCrownXenocide

Oder kauft die digitale Version von »Xenocide« via

iTunes: http://nblast.de/ACXenocideIT

Apple Music: http://nblast.de/ACXenocideAM

Amazon MP3: http://nblast.de/ACXenocideAMP3

Google Play: http://nblast.de/ACXenocideGP

NB FLAC: http://nblast.de/AversionsCrownDigital

​Mehr zu »Xenocide«:

‚Prismatic Abyss‘ MUSIC VIDEO: https://youtu.be/LrsyL4ldK0Q

‚The Soulless Acolyte‘ TRACK VIDEO: https://youtu.be/kH4U9wdh1uM​

‚Ophiophagy‘ LYRIC VIDEO: https://youtu.be/DhZfRGRPNQg

‚Erebus‘ TRACK VIDEO: https://youtu.be/eb5z5AULWCw

‚Parasites‘ LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KkYliL7KIQs

‚The Soulless Acolyte‘ DRUM PLAY THROUGH: https://youtu.be/JmlkegqPewk

‚Eberus‘ DRUM PLAY THROUGH: https://youtu.be/d6bHACoe5eA

​»Xenocide« wurde von Adam Merker bei Anders Debeerz Studio aufgenommen und von Mark Lewis (WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER) von Audio Hammer gemixt und gemastert.

»Xenocide« Track-Liste:

01. Void

02. Prismatic Abyss

03. The Soulless Acolyte

04. Hybridization

05. Erebus

06. Ophiophagy

07. The Oracles Of Existence

08. Cynical Entity

09. Stillborn Existence

10. Cycles of Haruspex

11. Misery

12. Odium

Quelle: www.nuclearblast.de

