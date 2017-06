Das deutsche Heavy Metal-Trio RAGE hat vergangene Woche die ersten Termine seiner kommenden Welttour (alle Termine gibt es unten!) zum neuen Album »Seasons Of The Black« (28. Juli via Nuclear Blast Records) sowie den ersten Albumtrailer enthüllt. Diese Woche präsentiert die Truppe den zweiten Albumtrailer, um den Fans weitere Details zu verraten. Begebt Euch auf YouTube und hört, was RAGE über die Chemie in der Band zu erzählen haben: https://www.youtube.com/watch?v=QN-ByL_ZzmE

Ihr habt den ersten Albumtrailer verpasst?

Klickt hier: https://www.youtube.com/watch?v=p82TWz1678o

Bestellt »Seasons Of The Black« hier vor: http://nblast.de/RageSeasonsBlackNB

Bestellt »Seasons Of The Black« digital vor, um ‚Blackened Karma‘ sofort zu erhalten oder streamt den Track: http://nblast.de/RageDigital

Mehr zu »Seasons Of The Black«:

‚Blackened Karma‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



Studiotrailer #1: https://youtu.be/a1rY3xK3Q0w

Studiotrailer #2: https://youtu.be/8GCpFLTvMvg

Studiotrailer #3: https://youtu.be/TcZsNTngpxU

»Seasons Of The Black« wurde im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien) aufgenommen. Produziert wurde von RAGE, während sich Dan Swanö (MARDUK, OPETH, DISSECTION, KATATONIA) in den Unisound Studios (Grefrath) um Mix und Mastering kümmerte.

CD

01. Season Of The Black

02. Serpents In Disguise

03. Blackened Karma

04. Time Will Tell

05. Septic Bite

06. Walk Among The Dead

07. All We Know Is Not

08. The Tragedy Of Man – Gaia

09. The Tragedy Of Man – Justify

10. The Tragedy Of Man – Bloodshed In Paradise

11. The Tragedy Of Man – Farewell

Bonus CD – »Avenger Revisited«

01. Adoration

02. Southcross Union

03. Assorted By Satan

04. Faster Than Hell

05. Sword Made Of Steel

06. Down To The Bone

Zu den Tracks der Bonus-CD, die noch aus den AVENGER-Zeiten stammen, erzählt Peavy: „Es war klasse, die alten Songs aus meinen ersten Jahren als Musiker nochmal aufzunehmen! Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Stücke damals entstanden sind. Ich fand es immer schade, dass sie all die Jahre doch etwas untergegangen sind, da sie ja unter einem anderen Bandnamen veröffentlicht worden waren. Mir war schon immer klar, dass diese Songs zeitlos sind, aber als wir sie dann zusammen gespielt haben, war das schon der Hammer! Wir konnten unsere Ideen ja damals noch nicht so gut umsetzen, wie wir das heute können. Wenn man die neuen Aufnahmen hört, merkt man erstmal, wie gut die Songs eigentlich wirklich sind!“

RAGE live:

17.06. D Duisburg – Rage against Racism (RAGE meets REFUGE)

29.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

02.07. E Barcelona – Rock Fest

06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

16.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

21.07. UA Ternopil Racecource-Dovzhanka – Faine Misto Festival

05.08. D Wacken – Wacken Open Air

10.08. E Villena – Leyendas del Rock

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

13.08. D Königs Wusterhausen – Zombie Rock Festival

20.08. SK Zvolenska Slatina – More than Fest

02.09. D Zons – Zons Rockt (RAGE meets REFUGE)

23.12. D Burglengenfeld – X-Mas Dynamite Night

»Seasons Of The Black Tour« – Part I

w/ FIREWIND

04.01. D Bochum – Zeche

05.01. D Speyer – Halle 101

06.01. I Milan – Legend Club

07.01. CH Pratteln – Z7

09.01. D Munich – Backstage

10.01. A Salzburg – Rockhouse

12.01. CZ Prague – Nova Chmelnice

13.01. CZ Zlin – Masters of Rock Café

14.01. SK Kosice – Collosseum

15.01. H Budapest – A38

16.01. SK Bratislava – Randal Club

17.03. D Marsberg – Metal Diver Festival

