Die kanadischen Hardcore-/Punk-Koryphäen COMEBACK KID haben die Details zu ihrem kommenden, sechsten Studioalbum bekanntgegeben.

»Outsider« wird am 8. September über Nuclear Blast (Welt / auf New Damage Records in Kanada) erscheinen.

Seht das Cover Artwork oberhalb dieser Nachricht.

Alle Fragen rund um »Outsider« werden von der Band am Dienstag, den 20. Juni ab 18 Uhr in einem Live Q&A auf der Nuclear Blast Facebook Page beantwortet.

COMEBACK KID haben erst kürzlich die erste Single-Auskopplung von »Outsider« veröffentlicht. ‚Absolute‘ feat. Devin Townsend kann hier gehört werden: http://nblast.de/CBKabsolute

Kauft ‚Absolute‘ als instant grat track hier: https://youtu.be/vG7QvlGLMpg

COMEBACK KID kommen schon bald wieder für eine dreiwöchige Tour durch verschwitzte Clubs und die großen Sommer-Festivals nach Europa.

COMEBACK KID live:

16.06. B Dessel, Festival Park Stenehei

17.06. F Clisson, Hellfest

19.06. D Trier, Ex-Haus

20.06. D Stuttgart, Universum

21.06. D Hannover, Chez Heinz

23.06. NL Ysselsteyn, Jera On Air

24.06. D Gräfenheinichen, With Full Force

26.06. S Stockholm, Cyklopen

27.06. N Oslo, Sub Scene

28.06. S Göteborg, Sticky Fingers

29.06. DK Aalborg, 1000Fryd

01.07. D Munster, Vainstream Rockfest

02.07. D Aschaffenburg, Hardcore Summer Fest

04.07. CZ Královec, Rock For People Festival

06.07. ES Viveiro, Resurrection Festival

08.07. D Rauhenebrach, Krach am Bach

Quelle: www.nuclearblast.de

