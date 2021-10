Disaster: neues Album „Secrets From The Past“ erscheint am 19.11.2021

Am 19. November 2021 wird das neue Album der kolumbianischen Thrash Metal Band Disaster – Secrest From The Past via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Disaster – Thrash Metal Underground Band wurde in Medellin, Kolumbien in der Zeit 1997 – 1998 von Andres „Morbid Dog“ Álvarez gegründet. Allen Schwierigkeiten zu Trotz, gab es 2002 ein erstes Rehearsal Demo, härter denn je mit vielen Oldschool Einflüssen.

Im Laufe der Jahre gab es viele Umbesetzungen, es war schwierig, ein stabiles Line-Up zu bekommen. 2013 war es so weit: Neue Mitglieder mit Erfahrung, mehr Thrash Metal! 2014 folgte das erste Album Blasphemy Attack über das deutsche Label Iron Shield Records!

Diese CD bekam eine Reihe von guten Reviews weltweit und die folgenden Jahre waren großartig, man spielte mit Bands wie Exodus und Havok. Dann gab es wieder Wechsel in der Besetzung, doch wir sind wieder da, professioneller als je zuvor. Das neue Album erscheint im November 2021 und enthält Material welches zwischen 2017 – 2018 geschrieben wurde. Das nächste Album wird aber nicht wieder so lange auf sich warten lassen!

Disaster sind zurück – wir sehen euch vor der Bühne.

Secrets From The Past Tracklist:

1. Demonic Curse

2. Ancient Rites

3. Cold Blood

4. Suffer In Pain

5. Living Fast Dying Young

6. Without Tomorrow

7. Blinded

8. Dark Reality

9. Promised Land

10. Disillusions

Line-Up:

Andrés Álvarez – Vocals, Guitars

Juan Camilo Gallego Vélez – Drum, Chorus

Esteban Arboleda – Bass, Chorus

Link:

https://disasterthrashmedell.wixsite.com/disasterthrashmed

https://www.facebook.com/DisasterThrashMedellin