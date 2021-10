Eyes Wide Open: veröffentlichen brandneue Single samt Video zu „Brother“

Modern-Metal Walze Eyes Wide Open aus Schweden haben jüngst ihre neue Hit-Single Brother von ihrem kommenden Album Through Life And Death veröffentlicht, welches am 12. November 2021 via Arising Empire erscheint.

Das Album wird als CD, farbige Vinyl und special Bundles bei Impericon & EMP erhältlich sein.

Through Life and Death trägt die Fackel aus der schwedischen Melodic Death Metal-Szene und mischt sie mit modernen Sounds und neuen Einflüssen, die vom Metalcore inspiriert sind. Eingängige Melodien, heftige Drums, pumpender Rhythmus und vielseitige Vocals verschmelzen zu einem eigenen Metal-Stil.

Mehr zu Through Life And Death: